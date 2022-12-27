ЗАМАНА - В школах Казбековского района поддержали акцию «Самая красивая новогодняя открытка семье защитника Родины»

В школах Казбековского района поддержали акцию «Самая красивая новогодняя открытка семье защитника Родины»

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27 декабря, 2022. Вторник 10:31
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В школах Казбековского района поддержали акцию «Самая красивая новогодняя открытка семье защитника Родины»

В преддверии Нового года школы Казбековского района присоединились к региональной акции «Самая красивая новогодняя открытка семье защитника Родины». Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

В школах Казбековского района поддержали акцию «Самая красивая новогодняя открытка семье защитника Родины»

Учащиеся школ решили поддержать семьи казбековских военнослужащих, отправив им новогодние открытки с искренними пожеланиями. Добавим, что все открытки переданы в военный комиссариат Казбековского и Гумбетовского районов для дальнейшей доставки до адресата.

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