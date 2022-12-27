Акция «Самая красивая новогодняя открытка семье защитника Родины» в Сулейман-Стальском районе

Ребята пишут поздравительные письма и рисуют праздничные открытки семьям военнослужащих, которые сотрудниками Управления образования и военного комиссариата будут доставлены до адресатов. Учащиеся и учителя поздравили членов семей военнослужащих с самым чудесным праздником, пожелали им крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и, конечно, скорейшего возвращения родного и любимого человека домой.