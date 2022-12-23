Состоялось совещание руководителей правоохранительных органов РД

В четверг, 22 декабря, под председательством прокурора Дагестана Алексея Ежова состоялось Координационное совещание руководителей правоохранительных органов Республики Дагестан по вопросам выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере градостроительства и земельных отношений. Об этом сообщила старший помощник прокурора Республики Дагестан Голубова Татьяна Игоревна.

В работе совещания приняли участие руководители правоохранительных органов и их структурных подразделений, прокуроры городов, районов, а также министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РД Артур Сулейманов и и.о. главы г. Махачкалы Ризван Газимагомедов.

Открывая совещание, прокурор республики Алексей Ежов отметил, что надзорными мероприятиями продолжают выявляться многочисленные нарушения законодательства в градостроительной сфере. Органами прокуратуры республики выявлено более 60 незаконных построек, по протестам прокуроров в текущем году отменено 33 разрешения на строительство. Обеспечено частичное исполнение решений судов о сносе каркасов многоквартирных домов на разной стадии строительства по 28 исполнительным производствам.

В целях повышения эффективности работы по пресечению незаконного строительства созданы и действуют межведомственные рабочие группы.

По результатам проведенного обследования Правительством республики утвержден сводный реестр проблемных многоквартирных домов, разработана и реализуется дорожная карта по их легализации.

Вместе с тем, региональный государственный строительный надзор и муниципальный контроль осуществляются не на должном уровне. Распространены случаи выдачи разрешений на строительство по проектам, не соответствующим требованиям градостроительных регламентов. Капитальная застройка в городах ведется хаотично и без учета городской инфраструктуры.

В текущем году выявлены факты незаконного распоряжения органами местного самоуправления и государственной власти земельными участками общей площадью почти 5 тыс. га. Судебные разбирательства с целью их возвращения в государственную и муниципальную собственность и расторжения незаконных договоров аренды продолжаются.

Кроме того, установлено большое количество земельных участков, права на которые зарегистрированы по поддельным документам. Возбуждено и расследуется 25 уголовных дел указанной категории. Во всех случаях обеспечено возвращение в государственную и муниципальную собственность незаконно выбывших земельных участков.

Прокурор республики подчеркнул необходимость комплексного и системного подхода органов государственной власти, контрольно-надзорных и правоохранительных органов к решению проблемных вопросов в сферах градостроительства и земельных отношений.

Участники совещания определили комплексные меры по совершенствованию деятельности по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в указанных сферах.