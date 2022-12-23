Депутат Госдумы Артем Бичаев рассказал Владимиру Путину о деятельности Народного Фронта

В том числе глава государства осмотрел и стенд Народного Фронта. Депутат Государственной Думы от Дагестана, первый заместитель председателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член Президиума Генсовета партии «Единая Россия» Артем Бичаев сообщил руководителю страны о той помощи, которую Народный Фронт оказывает бойцам на передовой.

«В рамках акции «Все для Победы» при помощи многих неравнодушных граждан мы уже собрали около 4 млрд. рублей. Нам важно то, что каждый рубль — это тысячи спасенных жизней мирных граждан и наших военнослужащих! Мы закупили и передали одних только спальников почти 50 тыс. штук, более 30 тыс. комплектов термобелья, почти 10 тыс. бронежилетов, тысячи разгрузок, касок, карематов, раций и много другого. За это время мы помогли бойцам более чем 50 различных подразделений ЛНР и ДНР. Среди них такие легендарные подразделения как батальоны Спарта, Сомали и Призрак. Владимир Владимирович поблагодарил всех, кто помогает фронту», — отметил Артем Бичаев в своем телеграмм-канале.

Депутат также отметил, что в настоящее время сотрудники «Народного фронта» проводят очередную доставку грузов – 52 машины, груженные тепловизорами, квадрокоптерами, полевыми банями и другим необходимым направлены в зону СВО.