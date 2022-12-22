Глава Минстроя Дагестана: «С поставленными на 2022 год задачами справились»





«По итогам года в целом у нас динамика положительная по исполнению программ, выполнению показателей эффективности деятельности федеральных госучреждений, находящихся в ведении Минстроя.

Есть, конечно, накопленные проблемы, решенные вопросы и задачи, которые продолжаем решать. В целом, такие показатели, как объем ввода жилья, нами выполняются, как и основные показатели по национальным проектам. По ряду нацпроектов, среди которых “Демография”, есть проблемы, но следует отметить и динамику – не в оправдание работы министерства, при администрировании процессов. Это если сравнивать количество объектов, которое строилось в республике в 2019-2020 гг, и то количество, которое было введено в эксплуатацию в период 2021-2022 гг. и планируется к вводу в 2023 году – здесь, конечно, рост в геометрической прогрессии. Следует отметить, что к такому количеству объектов одновременно у нас в строительной отрасли и само администрирование не было готово, оттого столкнулись с проблемами. Всё это дало определенный накопленный эффект.

Несмотря на это, большинство проблем мы решили, урегулировали и сейчас движемся к тому, что все вопросы по обязательствам, взятым в 2019-2020 гг. по этим программам, мы закрываем», – заявил Сулейманов.



Достигнут показатель по улучшению жилищных условий дагестанцев. Республика является единственным субъектом Российской Федерации, оказывающим поддержку в виде предоставления субсидии на приобретение жилья в собственность инвалидам I группы и семьям, имеющим детей-инвалидов. В 2022 году помощь была оказана 114 семьям на общую сумму 300 млн рублей. При этом численность граждан, состоящих в очереди на получение жилья на 1 января 2022 года составляет 22 323 человека, из них по категории «Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов» – 16 789 человек. Для удовлетворения имеющейся потребности потребуется более 5 млрд рублей дополнительного финансирования.



«Стоимость квадратного метра жилья в Дагестане составляла порядка 30 тыс. рублей. Многие годы она не увеличилась. Стоимость квадратного метра – это показатель, по которому выделяются все субсидии, в том числе федеральные, по всем программам поддержки. Ее нужно было привести в соответствие с рыночной стоимостью. Мы провели большую работу. На сегодня стоимость одного метра составляет более 53 тыс. рублей. И дальше будем повышать показатель, приводить его в соответствие с рыночным. Соответственно, субсидии в 2022 году мы выдавали по утвержденному показателю на 2022 год. Получилось, что семей оказалось меньше, но денег они получили больше. Если говорить объективно по поводу расширения программы, то с учетом сегодняшних реалий, с тем количеством социальных программ, которые есть, министерство, которое курирует финансовый блок, пока не представляет возможным увеличить субсидию», – разъяснил Сулейманов.



Чтобы процесс предоставления услуг по улучшению жилищных условий граждан стал более прозрачным и максимально оперативным, Минстроем проработан вопрос включения Дагестана в пилотный проект Минстроя России по формированию единого реестра граждан, состоящих на учете по следующим категориям: ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов, молодые семьи, дети-сироты и т.д. На сегодняшний день реализована полная автоматизация данного процесса, электронный портал запущен в тестовом режиме.



Говоря о модернизации системы ЖКХ, Сулейманов рассказал, что на постоянной основе Минстроем РД проводится работа по выявлению дополнительных возможностей участия в новых федеральных программах и проектных инициативах (пилотных проектах). Так, в рамках механизма «Инфраструктурное меню» на период 2022-2025 гг. для Республики Дагестан определен инфраструктурный бюджетный кредит, в том числе на проектирование и строительство магистрального водовода «Чиркей – Махачкала – Каспийск».



«На федеральном уровне появился новый механизм финансирования, называется “Инфраструктурное бюджетное меню”, в рамках которого есть такой инструмент, как “инфраструктурный бюджетный кредит”. Здесь тоже многих привлекает внимание именно слово “кредит”, но хотелось бы пояснить, что мы действуем в рамках тех федеральных возможностей, которые сегодня есть. К сожалению, безвозвратные субсидии выделяются в меньшем объеме, чем раньше. Мы приняли участие в этой программе с проектом водовода “Чиркей – Махачкала –Каспийск”. Мы строим новый водовод. На закупку труб направили более трех миллиардов рублей, выполнили в этом году на 100% показатель по освоению… Вода потребителям будет поступать чистая, высокогорная из Чиркейского водохранилища. Более того, это позволит нам оптимизировать затраты.



У нас ранее были сделаны предпроектные проработки, технические задания на водоподготовку, на очистку Рыбьего озера и на прочие мероприятия, связанные с подготовкой и поставкой воды конечным потребителям. Все эти мероприятия существенно будут удешевлены за счет того, что изначально качество поступающей воды намного выше. То есть не потребуется такого уровня подготовки воды, реконструкции озера. Мы на этом экономим несколько миллиардов рублей. Мы интегрировали водовод с проектами, которые внутри города, то есть собрали их, скажем так, в единую систему и рассматриваем как единый комплекс.



В республике много проектов. В одном городе выполняются проекты водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений. Если эти проекты вместе сложить, они не сходятся: дебит воды, мощность коллекторов и мощность, допустим, очистных сооружений. Работы по корректировке проектов нами активно ведутся», – отметил министр.



По словам Сулейманова, в рамках ЖКХ в этом году много всего было сделано, и это видно по объемам освоенных средств и введенных уже объектов. В прошлом году в рамках федерального проекта «Чистая вода» освоили порядка 780 млн рублей, в этом году – 1,5 млрд рублей. В пятилетнюю программу по данному проекту Минстрой подал заявку на порядка 5 млрд рублей. Это третий показатель по объему средств в стране. Дагестан участвует во всех программах – инфраструктурных бюджетных кредитов, Фонда национального благосостояния, новых программах модернизации существующих сетей.



«То есть мы сначала корректируем проектную документацию, заявляем те проекты, которые реально завтра можно будет выполнить», – подчеркнул министр.



Сулейманов также сообщил, что Минстрой Дагестана совместно с администрацией Махачкалы планирует разработать мастер-план города, обращались за финансированием в ДОМ.РФ, в том числе по агломерации Махачкала – Каспийск. Возможно, денежные средства будут выделены в следующем году. А сегодня Минстрой РД акцентирует внимание на механизме комплексного развития территорий. Для этого сейчас создается региональный оператор. То есть для того, чтобы какой-то участок застроить, нужно подвести коммуникации, дороги. Денежные средства на эти цели можно будет привлечь в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов.



В этом году введен в эксплуатацию 21 объект образования – детские сады и школы. Еще по 22 объектам срок строительной готовности назначен на конец 2022 года. Среди них детский сад в поселке Шамхал-Термен под риском, так как были проблемы с подрядной организацией. Он, скорее всего, будет введен в эксплуатацию в январе-феврале следующего года. Строительство объекта ведется с 2019 года, была необходимость внесения изменений в проектно-сметную документацию. Сейчас, отметил министр, все эти работы вполнены.



В 2022 году федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» позволил благоустроить 179 территорий общей площадью 579,122 кв. м (62 дворовые и 117 общественных территорий) в 47-ми муниципальных образованиях. Общий объем выделенных средств составил 906,648 млн рублей. Дополнительно привлечено 110,634 млн рублей на благоустройство «Городского сада» Буйнакска в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Малые города». Благодаря совместной инициативе Республики Дагестан и других регионов РФ о возможности участия в конкурсе городов с численностью населения до 200 тыс. человек, города Каспийск и Хасавюрт теперь также смогут участвовать в конкурсе в номинации «Малые города».



Участие дагестанцев в рейтинговом онлайн-голосовании позволило включить в адресный перечень к благоустройству в 2023 году 37 общественных территорий. С 2020 по 2022 год благоустроено порядка 660 общественных и дворовых территорий. В следующем году планируется благоустроить 142 территории.



Остановился также министр на проекте «Светофор», в рамках которого принимаются меры по легализации незаконно возведенных 457 домов. Сегодня порядка 200 домов «узаконили» – у них была полная строительная готовность, в них жили люди, там были выбраны управляющие компании. Заключены договора с ресурсоснабжающими организациями, они включены в реестр объектов недвижимости и их вводят в оборот, то есть они на балансе муниципалитета. Что касается оставшихся домов, в «красную зону» входят 88 объектов с незавершенным строительством.



«Тут вопрос нашего взаимодействия с надзорными органами и тд. Нужно выработать какой-то механизм, а сделать это в рамках закона сложно. То есть фактически мы должны закрыть глаза и позволить дома достраивать.



Мы выбрали пилотные проекты, где всё-таки высокая степень готовности – где-то осталось окна установить, где-то смонтировать дворовые территории, чтобы дать возможность им достроить. Но это не должно превратиться в какое-то лобби подрядчиков, которые строили в нарушение закона.



При этом там есть реальные покупатели – жители республики, которые вложили свои денежные средства и хотят заселиться. Мы пытаемся помочь настолько, насколько можем это сегодня в рамках закона. Изначально предполагалось изменение федерального закона, когда выбирались 457 домов, но федеральный центр не принял таких решений. Если его поменяют на федеральном уровне, то это предоставит очень много лазеек застройщикам для обхода существующих законодательных актов», – акцентировал проблему глава Минстроя.