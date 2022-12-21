«Дагестану еще рано полностью отказаться от федеральных дотаций»

20 декабря в редакции газеты «Дагестанская правда» состоялась пресс-конференция с заместителем министра финансов РД Али Исламовым. Она была посвящена подведению итогов уходящего года.

Замминистра финансов отметил, что бюджетная компания 2022 года имела только положительный эффект, все деньги перераспределены между соответствующими структурами. Как говорится, никто в обиде не остался.

- И теперь смело мы можем переходить к бюджету на следующий год. 5 декабря на сессии республиканского парламента он был окончательно принят. Доходная часть бюджета на 2023 год значительное превышает, чем за нынешний год и составляет 177 млрд. рублей, - рассказал Али Исламов.

Но тем не менее, здесь не стоит забывать, что расходная часть бюджета на следующий год, как и в прошлом году, превышает доходную часть на 15,2 млрд рублей, (192. 2 млрд. рублей). Таким образом, главный финансовый документ республики на новый 2023 год принят с дефицитом. Как это может отразиться в социальной жизни республики? Этот вопрос был озвучен на пресс-конференции.

- То, что расходная часть бюджета превышает над доходной, да, это скажем так, неизбежная практика, с таким мы сталкиваемся не впервые. Но это вовсе не означает, что денег какой-либо бюджетной организации или работникам той или иной сферы может не хватать. Ничего подобного. Все социальные обязательства перед населением республика выполнит в полном объеме, - заверил Али Исламов.

По его словам, на реализацию мер социальной поддержки граждан в 2023 году будет направлено 88 млрд. рублей.

Также на пресс-конференции затронули и тему дотаций. По словам Али Исламова, за последние три года доля дотаций в бюджете республики сократилась с 55 до 46 процентов. Однако нашей республике в ближайшем будущем вряд ли удастся полностью отказаться от дотационных средств. Чтобы добиться этого, нам необходимо развивать собственное производство.