ЗАМАНА - Добровольца Данияла Шандиева в ДНР наградили медалью и именными часами

Добровольца Данияла Шандиева в ДНР наградили медалью и именными часами

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21 декабря, 2022. Среда 10:54
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Добровольца Данияла Шандиева в ДНР наградили медалью и именными часами

На днях доброволец Даниял Шандиев из Ногайского района РД вернулся в отпуск из зоны СВО. Вернулся с наградами от представителей власти Донецкой Народной Республики.

Добровольца Данияла Шандиева в ДНР наградили медалью и именными часами

Даниял Шандиев родился и вырос в Ногайском районе Республики Дагестан. Его малая родина – село Батыр-Мурза, здесь он окончил школу, служил Даниял Шандиев в Мурманской области.

Когда началась военная специальная операция на Украине, Даниял Шандиев тоже решил поехать добровольцем, чтобы защищать тех, кому особенно нужна была их помощь. В сентябре этого года он уехал служить в Украину в качестве добровольца и принимал непосредственное участие в СВО на территории Украины в составе добровольческого отряда «Барс-11».

Командир 11 добровольческого отряда майор А.В. Матвиенко охарактеризовал его с положительной стороны. По его словам, наш земляк Даниял Шандиев зарекомендовал себя, как мужественный и исполнительный подчиненный. Принимал участие в боевых действиях, где проявил мужество и отвагу, оказывал помощь и поддержку своим товарищам. В коллективе пользуется уважением. Сержант Даниял Шандиев отмечен различными наградами командования. Награжден медалью «За участие в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины» и ценными именными часами.

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