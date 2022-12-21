На встрече приняли участие и региональные туроператоры.
Были обсуждены вопросы сотрудничества Сибирского Федерального Округа и Табасаранского района. На встрече обсудили перспективу межрегионального сотрудничества в туристической отрасли в рамках проекта «Мост дружбы. Сибирь – Северный Кавказ».
Главой Табасаранского района Магомедом Курбановым было предложено в рамках проекта «Мост дружбы» запланировать проведение в апреле 2023 года ознакомительного тура для сибирских туроператоров по Табасаранскому району. Целью мероприятия является знакомство туроператоров с Табасаранским районом и его туристическим потенциалом.
Предваряет это мероприятие проведение в середине февраля по предложению вице-президента ОСИГ Натальи Осиповой пресс-тура в Табасаранском районе с участием представителей федеральных СМИ.
Гости сегодняшней встречи согласились с тем, что Табасаранский район является одним из самых красивых районов Дагестана. Большая часть Табасаранского района — это предгорная зона, покрытая лесами. Они назвали Табасаранский район с её водными ресурсами, водопадом, реками — жемчужиной Дагестана.
Как было отмечено на встрече, «Мост дружбы» поможет через развитие туризма развивать регионы России.