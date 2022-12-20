Проект «Русские географические названия: история открытий»

Русскому «слою» географических названий в Океании принадлежит особое место: русские исторические топонимы, не отражают захвата островных территорий, а являют собой свидетельства подлинного научного изучения мира, в результате чего появились точные карты. Знание истории и вклада своей страны в освоение планеты на примере 129 исторических русских названий, представленное в проекте, формирует у учащихся уважение к прошлому, пробуждая желание продолжить традиции, внести свой вклад в науку, историю и культуру нашего государства, сохраняя преемственность и связь поколений, что очень важно для самоидентичности нации и патриотического воспитания.