ЗАМАНА - Дети военнослужащих посетили мероприятия, организованные в Русском и Кумыкском театрах

Дети военнослужащих посетили мероприятия, организованные в Русском и Кумыкском театрах

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20 декабря, 2022. Вторник 17:17
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Дети военнослужащих посетили мероприятия, организованные в Русском и Кумыкском театрах

20 декабря в Русском драматическом театре им. М. Горького на показ спектакля «12 месяцев» были приглашены   20 ребятишек в возрасте от 7 до 14 лет из семей мобилизованных военнослужащих. Мероприятие было организовано  Министерством образования и науки РД совместно с Центром социального обслуживания граждан город Махачкалы.

Дети военнослужащих посетили мероприятия, организованные в Русском и Кумыкском театрах


Кроме того сегодня состоялся предновогодний концерт в Кумыкском театре, где также среди гостей были дети военнослужащих и мобилизованных , выполняющих свой долг в зоне проведения СВО.
Мероприятия для детей защитников Родины будут продолжаться вплоть до завершения зимних новогодних каникул.

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