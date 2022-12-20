Кроме того сегодня состоялся предновогодний концерт в Кумыкском театре, где также среди гостей были дети военнослужащих и мобилизованных , выполняющих свой долг в зоне проведения СВО.
Мероприятия для детей защитников Родины будут продолжаться вплоть до завершения зимних новогодних каникул.
Дети военнослужащих посетили мероприятия, организованные в Русском и Кумыкском театрах
- Автор Шахри
- 20 декабря, 2022. Вторник 17:17
20 декабря в Русском драматическом театре им. М. Горького на показ спектакля «12 месяцев» были приглашены 20 ребятишек в возрасте от 7 до 14 лет из семей мобилизованных военнослужащих. Мероприятие было организовано Министерством образования и науки РД совместно с Центром социального обслуживания граждан город Махачкалы.
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