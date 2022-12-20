Дети военнослужащих посетили мероприятия, организованные в Русском и Кумыкском театрах

20 декабря в Русском драматическом театре им. М. Горького на показ спектакля «12 месяцев» были приглашены 20 ребятишек в возрасте от 7 до 14 лет из семей мобилизованных военнослужащих. Мероприятие было организовано Министерством образования и науки РД совместно с Центром социального обслуживания граждан город Махачкалы.