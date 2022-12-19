ЗАМАНА - Семьям мобилизованных из Дагестана помогут с газификацией домов

Семьям мобилизованных из Дагестана помогут с газификацией домов

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19 декабря, 2022. Понедельник 09:37
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В Дагестане в число льготников, имеющих право на субсидию в рамках догазификации, предложили включить мобилизованных и членов их семей.

Семьям мобилизованных из Дагестана помогут с газификацией домов

По информации Минэнерго РД, соответствующий проект постановления, предполагающий расширение перечня получателей льгот по газификации, направлен на утверждение в правительство Дагестана.

Размер субсидий на газификацию для льготников в регионе составляет до 90 тысяч рублей. На эти средства можно купить оборудование для проведения газа внутри дома.
Ранее в категорию льготников входили только ветераны, инвалиды, многодетные семьи и одинокие пенсионеры.

С расширением списка льготы будут получать семьи лиц, призванных для участия в СВО в рамках частичной мобилизации.

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