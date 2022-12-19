По информации Минэнерго РД, соответствующий проект постановления, предполагающий расширение перечня получателей льгот по газификации, направлен на утверждение в правительство Дагестана.
Размер субсидий на газификацию для льготников в регионе составляет до 90 тысяч рублей. На эти средства можно купить оборудование для проведения газа внутри дома.
Ранее в категорию льготников входили только ветераны, инвалиды, многодетные семьи и одинокие пенсионеры.
С расширением списка льготы будут получать семьи лиц, призванных для участия в СВО в рамках частичной мобилизации.