ЗАМАНА - 9 декабря в Кизляре прошло обучение программным решениям для бизнеса в рамках федерального проекта «Содействие занятости»

9 декабря в Кизляре прошло обучение программным решениям для бизнеса в рамках федерального проекта «Содействие занятости»

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10 декабря, 2022. Суббота 09:17
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9 декабря в Кизляре прошло обучение программным решениям для бизнеса в рамках федерального проекта «Содействие занятости»

В ГБПОУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж» прошло обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации по компетенции «Программные решения для бизнеса» в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» и Долгосрочной программы занятости молодежи.

9 декабря в Кизляре прошло обучение программным решениям для бизнеса в рамках федерального проекта «Содействие занятости»

 

Участники проекта прошли обучение длительностью 72 часа, после чего были сданы квалификационные экзамены и вручены свидетельства.

Принять участие в федеральном проекте «Содействие занятости» национального проекта «Демография» и Долгосрочной программы занятости молодежи – пройти профпробы, получить образование, а также дальнейшую помощь в трудоустройстве или регистрации в качестве самозанятого, могут молодые люди от 16 до 35 включительно, ищущие работу, испытывающие сложности с обучением, уволенные с военной службы, молодые многодетные родители, освобожденные из мест лишения свободы, дети-сироты и др.
Всего в проекте уже приняли участие более 6500 участников.

Напомним, региональным оператором проекта по апробации комплексного подхода по карьерному сопровождению молодежи, включая развитие предпринимательских инициатив, реализуемого в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», в Дагестане выступает ГБОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева.

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