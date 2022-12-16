В Махачкале состоялась пресс-конференция руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД

В пресс-конференции также приняли участие представители региональной инфраструктуры поддержки - руководитель МФК «Даглизингфонд» Магомед Арипов, заместитель руководителя Центра поддержки предпринимательства РД Буттаева Загират и начальник отдела по работе с заемщиками Гарантийного фонда РД Адиев Хаджимурад.

На пресс-конференции руководители ведомств отвечали на вопросы, интересующие представителей малого и среднего бизнеса, а также подвели промежуточные итоги уходящего года.

Артем Хрюкин озвучил количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым удалось воспользоваться мерами государственной поддержки в 2022 году.

О том, каковы условия предоставления лизинга и микрозаймов для предпринимателей, и как изменился спрос на продукты финансовой поддержки в связи с санкциями рассказал руководитель МФК «Даглизингфонд» Магомед Арипов.

Заместитель руководителя Центра поддержки предпринимательства РД Буттаева Загират рассказала о самых востребованных услугах поддержки среди предпринимателей.

Начальник отдела по работе с заемщиками Гарантийного фонда РД Адиев Хаджимурад отметил, что благодаря государственной гарантийной поддержке предприниматели Дагестана получили в Сбербанке более 1,3 млрд. руб. Это больше чем аналогичный показатель прошлого года на 500%