Эльдар Хамавов: «Пожары в период новогодних праздников зачастую случаются из-за несоблюдения техники безопасности при использовании пиротехнических изделий»

Темой обсуждения стали вопросы, связанные с пожарной безопасностью в осенне-зимний период и в период новогодних каникул. «Новогодние праздники – это пора массовых утренников, вечеров отдыха, которые, как правило, проходят в основном в школах, детских садах, ресторанах. Это все относится к объектам с массовым пребыванием людей. И только строгое соблюдение требований правил пожарной безопасности при организации и проведении праздничных мероприятий поможет избежать травм, увечий, а также встретить Новый год более безопасно», — сказал Эльдар Хамавов. Полковник внутренней службы рассказал об основных требованиях к помещениям при проведении праздничных мероприятий. Он отметил важный критерий – наличие не менее двух эвакуационных выходов в здании, они должны быть обозначены световыми указателями «Выход». При проведении новогоднего праздника елка должна быть установлена на устойчивое основание. Особое внимание Хамавов уделил пиротехническим и светодиодным изделиям. «Электрические гирлянды должны иметь сертификат соответствия, покупать данные изделия необходимо только в торговых предприятиях с получением чека. То же самое касается и пиротехнических изделий. Не покупайте фейерверки в не регламентированных для этого местах, это могут быть рынки, киоски и т.д. При покупке салютов, фейерверков обратите внимание на упаковку, на ней не должно быть повреждений», — сказал он. Отметим, что пожары в период новогодних праздников зачастую случаются из-за несоблюдения техники безопасности при использовании пиротехнических изделий. Сотрудник МЧС отметил основные правила, которые необходимо соблюдать во избежание пожаров: — запрещено использовать пиротехнические изделия лицам моложе 18 лет без присутствия взрослых; — запрещено курить рядом с пиротехническим изделием; — нельзя держать работающее пиротехническое изделие в помещении, за исключением бенгальских огней, торговых свечей и хлопушек; — применять пиротехническое изделие в помещении. Также запрещено в случае затухания фитиля поджигать его еще раз. Далее Эльдар Хамавов подробно рассказал о том, что в целях обеспечения безопасности за время новогодних каникул Главное управление МЧС организовывает целый комплекс мероприятий. «Мы разослали рекомендательные письма руководителям министерств и ведомств республики, инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении новогодних праздников размещена на официальном сайте Главного управления МЧС России по РД. Кроме того, проводится обследование мест массового пребывания людей, массовых гуляний и проведения торжественных мероприятий, а также профилактические мероприятия с привлечением общественных организаций и СМИ. Также в образовательных учреждениях республики в период проведения новогодних мероприятий будут организованы дежурства пожарных и спасателей», — проинформировал Хамавов.



Источник: https://mirmol.ru/novosti/jeldar-hamavov-pozhary-v-period-novogodnih-prazdnikov-zachastuju-sluchajutsja-iz-za-nesobljudenie-tehniki-bezopasnosti-pri-ispolzovanii-pirotehnicheskih-izdelij/