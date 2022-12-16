Ибрагим Ибрагимов: «К концу 2024 года в республике должны завершить строительство трех мусороперерабатывающих комплексов»

«Согласно нашей территориальной схеме оборота твердых коммунальных отходов, нам необходимо построить три завода: один в Дербентском районе, второй вблизи города Махачкалы, на месте свалки в селе Параул и третий в окрестностях Хасавюрта», — сказал Ибрагимов. Отметим, что по оценкам специалистов, в республике вырабатывается около 1 миллиона 150 тысяч тонн мусора. Этого недостаточно, так как на сегодняшний день в Дагестане имеются только два действующих мусорных полигона, которые могут освоить 160 тысяч тонн мусора. По словам министра, для того чтобы решить эту масштабную проблему, по инициативе главы региона Сергея Меликова была разработана новая территориальная схема, отработаны все необходимые варианты решения этого вопроса и принято решение обратиться к главе государства Владимиру Путину. «Сергей Алимович во время встречи с президентом страны в прошлом году обратился к нему с просьбой помочь решить вопрос с мусороперерабатывающими комплексами, которые так необходимы в Дагестане. Владимир Владимирович поддержал эту инициативу и дал соответствующие указания», — рассказал министр. Ибрагим Ибрагимов рассказал о том, что с прошлого года в республике началась работа в этом направлении. По его словам, вначале было выделено 500 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации на три мусороперерабатывающих комплекса и три полигона. Они готовы и прошли государственную экспертизу. После чего было заключено концессионное соглашение на три года с региональным оператором. «К концу 2024 года в республике должны завершить строительство трех мусороперерабатывающих комплексов. Деньги на этой неделе поступили в бюджет в размере 4 миллиарда 300 миллионов рублей согласно концессионному соглашению», — об этом сказал министр природных ресурсов и экологии РД.





