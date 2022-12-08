Александр Нестеров: «На сегодняшний день программа «Формирование комфортной городской среды» завершена на 99 %

Обсудили завершение сезона благоустройства в Дагестане 2022 года. Александр Нестеров рассказал о том, что в 2022 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрено благоустройство 179 территорий в 47 муниципальных образованиях Республики Дагестан. Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РД заявил, что на сегодняшний день программа «Формирование комфортной городской среды» завершена на 99%», а также подробно рассказал, как поступать жильцам домов, желающих принять участие в программе по благоустройству. «Ежегодно формируется адресный перечень дворовых территорий, собираются жители дома, они обязательно должны быть собственниками квартир, жилых помещений, они на своем собрании создают некую инициативную группу, которая будет представлять их интересы в администрации, далее, составляют протокол собрания и передают его в администрацию. Далее, эта заявка отправляется в администрацию управления ЖКХ, там ее рассматривают, соответственно, включают через Министерство строительства в план благоустройств на предыдущий год», — пояснил Нестеров. Так же, он добавил, что в случае, если жильцы просят о дополнительных работах — это устройство парковки, устройство спортивной площадки, ограждение и все работы по озеленению, они должны быть готовы к софинансированию. Стоит отметить, что для Дагестана проект «Формирование комфортной городской среды» стал одним из стратегических в регионе в сфере ЖКХ. 115 общественных и 49 дворовых территорий уже доступны для жителей республики. «Участие муниципалитетов во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды предоставляет им возможность увеличить количество территорий, нуждающихся в обновлении. Так, победа республики в 2021 году принесла городу Буйнакск дополнительное финансирование на благоустройство Городского сада. За счет выделенных средств удалось также предусмотреть ремонт подводящей к саду улицы Ленина», — сказал Нестеров. Далее, Александр Нестеров сказал о важности активной позиции самих горожан и жильцов того или иного дома, он отметил участие муниципалитетов во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды предоставляет им возможность увеличить количество территорий, нуждающихся в обновлении. «Победа республики в 2021 году принесла городу Буйнакск дополнительное финансирование на благоустройство Городского сада. За счет выделенных средств удалось также предусмотреть ремонт подводящей к саду улицы Ленина. Тогда, сами горожане принимали активное участие в голосовании по выбору общественных территорий для дальнейшего благоустройства», — добавил он. Что касается текущего года, то голосование проходило с 15 апреля по 30 мая, в нем приняли участие свыше 100 тысяч дагестанцев. Победителями стали 37 общественных территорий республики, которые будут благоустроенны уже в бедующем 2023 году. «Сейчас уже идут подготовительные мероприятия по реализации программ формирования комфортной городской среды на 2023 год. Проведен отбор муниципальных образований, претендующих на получение субсидий из республиканского бюджета на следующий год. Выполнено распределение средств городским округам и муниципальным образованиям на 2023 год. К благоустройству планируется 142 территорий (110 общественных и 32 дворовых территорий) в 45 муниципальных образований: 10 городов и 35 районов», — анонсировал Александр Нестеров



Источник: https://mirmol.ru/novosti/aleksandr-nesterov-na-segodnjashnij-den-programma-formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy-zavershena-na-99/