Более 900 млн рублей ежегодно получает Дагестан на реализацию программы социального контракта

На повестке были вопросы, касающиеся мер социальной поддержки граждан, реализации программ ведомства, работы фонда «Всё вместе» и др. Как заверил министр труда, в Дагестане меры соцподдержки малоимущих, многодетных и других категорий граждан оказываются в полной мере. «Это более 30 видов разного рода выплат, которые осуществляются через Минтруд. В основном это выплаты на детей от 3 до 7 лет, на первенца, выплаты на школьников», – отметил он. Глава ведомства рассказал, что в текущем году заключено 6900 социальных контрактов. При этом после получения средств человек продолжает находиться под патронажем министерства. Отслеживается, вышел ли он из трудной жизненной ситуации. «Максимальная сумма, которая предоставляется в рамках соцконтракта, составляет 350 тысяч. При этом справедливость принятия решения о предоставлении малоимущей семье этой меры поддержки во многом зависит от членов комиссии», – сказал он. Министр признался, что жалоб и нареканий много, так как нет возможности удовлетворить все заявки на предоставление соцконтракта. Кроме того, достаточно отказов из-за того, что по факту люди не относятся к категории малоимущих: «У человека по две квартиры, две машины. Считать его нуждающимся очень тяжело». Более 900 млн рублей ежегодно получает республика на данную меру поддержки, сообщил также Махмудов. Рассказал министр и о такой мере поддержки многодетных семей (10 и более детей), как предоставление автомобиля. Так, например, 5 малоимущих многодетных семей получат от Минтруда РД ключи от машин к концу этого года.