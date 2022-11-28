ЗАМАНА - Более 900 млн рублей ежегодно получает Дагестан на реализацию программы социального контракта

Более 900 млн рублей ежегодно получает Дагестан на реализацию программы социального контракта

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28 ноября, 2022. Понедельник 10:23
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Более 900 млн рублей ежегодно получает Дагестан на реализацию программы социального контракта

Сегодня, 25 ноября, на площадке РИА «Дагестан» состоялась пресс-конференция министра труда и социального развития РД Абдурахмана Махмудова. 

Более 900 млн рублей ежегодно получает Дагестан на реализацию программы социального контракта

На повестке были вопросы, касающиеся мер социальной поддержки граждан, реализации программ ведомства, работы фонда «Всё вместе» и др.  Как заверил министр труда, в Дагестане меры соцподдержки малоимущих, многодетных и других категорий граждан оказываются в полной мере.  «Это более 30 видов разного рода выплат, которые осуществляются через Минтруд. В основном это выплаты на детей от 3 до 7 лет, на первенца, выплаты на школьников», – отметил он. Глава ведомства рассказал, что в текущем году заключено 6900 социальных контрактов. При этом после получения средств человек продолжает находиться под патронажем министерства. Отслеживается, вышел ли он из трудной жизненной ситуации.  «Максимальная сумма, которая предоставляется в рамках соцконтракта, составляет 350 тысяч. При этом справедливость принятия решения о предоставлении малоимущей семье этой меры поддержки во многом зависит от членов комиссии», – сказал он. Министр признался, что жалоб и нареканий много, так как нет возможности удовлетворить все заявки на предоставление соцконтракта. Кроме того, достаточно отказов из-за того, что по факту люди не относятся к категории малоимущих: «У человека по две квартиры, две машины. Считать его нуждающимся очень тяжело».  Более 900 млн рублей ежегодно получает республика на данную меру поддержки, сообщил также Махмудов.  Рассказал министр и о такой мере поддержки многодетных семей (10 и более детей), как предоставление автомобиля. Так, например, 5 малоимущих многодетных семей получат от Минтруда РД ключи от машин к концу этого года. 

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