В Ново-Огарёве прошла встреча президента Путина с матерями военнослужащих – участников СВО

В ходе встречи состоялся диалог президента с мамой Героя России танкиста Энвера Набиева Суной Набиевой (звание Героя было присвоено офицеру-танкисту из Дагестана в сентябре этого года).

Суна Набиева рассказала о своем сыне, его военном образовании, участии в специальной военной операции, о двух ранениях и возвращении после выздоровления в свою часть.

«Мы с ним иногда созваниваемся. И когда он узнал, что я еду на встречу с Вами, просил передать привет от всех своих ребят и сказать, что всё, что от них требуется, они выполнят. Он говорит: «Дед и два прадеда служили в Великую Отечественную, я тоже должен не подвести». И его бойцы на передовой тоже часто вспоминают своих дедов. Они у него со всей страны, республик. Как-то недавно Вы говорили, как-то раз сказали: «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин», – и эту Вашу речь у нас в Дагестане все слышали и все видели эту речь, и это очень правильно», — сказала Суна Набиева.

Она также поблагодарила главу государства за введение в стране звания «Мать-героиня».

В. Путин: Суна Нейфеловна, во-первых, спасибо Вам большое за слова, переданные от сына. Я с самого начала просил, чтобы была информация у ребят по максимуму достоверная и объективная по поводу того, как страна относится к их ратному делу, к исполнению их долга.

Надеюсь, что и наша сегодняшняя встреча тоже до них дойдёт, они увидят это, современные средства позволяют это делать. Хотя, конечно, радийная связь представляет определённую опасность, поэтому определённые ограничения есть, но в конечном итоге они, безусловно, это увидят. Поэтому я хочу, чтобы они, когда будут смотреть, видели, что мама просьбу сына исполнила и этот привет с благодарностью принят.

Я со своей стороны желаю всего самого доброго Вашему сыну и его сослуживцам.

«Уверен, что он выполняет свой долг достойно – так, как присуще вообще российским войнам, а тем более воинам с Кавказа и из Дагестана. Там народ особой закалки, мы это все хорошо знаем. Я это очень хорошо знаю ещё по 1999 году и никогда не забуду этих дней и месяцев, которые были связаны с известными событиями для Дагестана», — добавил глава государства.

В мероприятии в подмосковной президентской резиденции в Ново-Огареве приняли участие 17 женщин, дети которых стали участниками специальной военной операции. Среди них были и те, чьи сыновья погибли или были тяжело ранены в боях. Встреча прошла за два дня до Дня матери, который отмечается в России 27 ноября.

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Как сообщала «Молодежка», в сентябре Энверу Набиеву было присвоено звание Героя России. Тогда же, в сентябре, в рамках юбилейных мероприятий по случаю 75-летия Каспийска, выступая на центральной площади города, глава Дагестана Сергей Меликов лично поздравил Энвера Набиева с присвоением звания и вручил ему памятный подарок.

«Выражаю благодарность ему и в его лице многим нашим ребятам-каспийчанам, жителям других городов и сел республики, принимающим активное участие в специальной военной операции на Украине, мужественно исполняющим свой воинский долг по защите национальных интересов нашего общего дома – России.

Каспийск и весь Дагестан многое делают для победы: тонны гуманитарной помощи для беженцев, множество людей отозвались на просьбу о помощи жителей Донбасса. Самые теплые слова благодарности сегодня родителям нашего героя, воспитавшим достойного человека, близким, поддерживающим его на жизненном пути», — сказал руководитель региона.