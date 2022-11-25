Трагедия в Ижевске

В школе теракт… Это так кощунственно. В Ижевске убиты 17 человек… 23 человек получили ранения… За что? Почему стреляют по детям или по мирным гражданам? Кто направляет убийц на детей? Эти душераздирающие вопросы возникают в сознании у каждого нормального человека. И каждый адекватный человек чувствует свою вину за то, что не смог сделать ничего, чтобы уберечь детей или взрослых от трагедии.

Вроде бы недавно вся страна испытывала острую боль Беслана, пережившего теракт, осуществлённый террористами утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки.

Вроде бы недавно родители, собиравшие детей на первый звонок, не могли предположить, что не слова напутствия их дети услышат, а грохот взрывов и свист пуль вослед.

Вроде бы недавно родители не могли предположить, что вооружённые мужчины будут воевать с малыми детьми и с безоружными их матерями? Ведь трагедия Беслана потрясла весь мир, так как в результате того теракта погибло 333 человека, большинство из которых были заложниками, включая 186 детей. И 783 человека получили ранения разной степени тяжести.

А теперь, спустя восемнадцать лет, новая и ужасная трагедия в Ижевске. И когда прекратятся бесчеловечные нападения?

Мне, никогда в жизни не державшей боевое оружие в руках, нелегко понять, почему иной человек решается на подобное преступление. А душу терзает вопрос: неужели, у подстрекателей или исполнителей терактов не осталось ничего человеческого?

Мне до сих пор трудно понять действия и психологию Эрика Харриса и Дилана Клиболда, совершивших 20 апреля 1999 года в школе «Колумбайн» (Запрещенная организация в РФ) убийство 13 человек и ранивших 23 человек… Мне также трудно понять, почему преступники для кого-то становятся кумирами…

Неужели, для иных людей нет ничего святого?

Я не могу понять бездействие и тех, кто обязан ужесточать, но не ужесточает контроль над владением и оборотом огнестрельного оружия, учитывая, что оно нередко попадает в руки несовершеннолетних. Как можно допускать свободную продажу и хранение оружия во всём мире…

Не зря раньше популярна была цитата А. Чехова «Если в первом акте пьесы на стене висит ружье, в последнем оно обязательно выстрелит». Надо бы во всём мире услышать эту мысль гениального классика русской литературы. Но нет. Бьют в набат только после того, как оружие наделает много бед. То есть, усиливают контроль над системами безопасности в учебных заведениях только после того, как происходит трагедия, или же ищут виноватых в несоблюдении безопасности в учебных заведениях. А свободная продажа и хранение оружия во всём мире продолжается.

В Дагестане шутят: «После дождя бурку не надевают». Шутят потому, что веками бурка защищала жизнь человека от дождя, снега, ветра и холода. Поэтому для дагестанцев есть смысл запасаться буркой, пока дождь не промочил человека, или пока ветер не остудил. Ведь бурка – символ сохранности жизни и здоровья. А в обществе символами сохранности жизни и здоровья могут и должны выступить законы, оберегающие спокойствие граждан.

Мне кажется, для того, чтобы снизить рост преступности, необходимо морально оздоровить общество – от законодательных органов до технического персонала, если нам дорого будущее нашего молодого поколения. Ведь ни один ребёнок или взрослый не застрахован от влияния окружающей среды.

В годы Советской власти на ТВ и в СМИ уделялось огромное внимание на духовное и нравственное восприятие читателями и зрителями той или иной информации. Девизом были слова А. В. Сухомлинского: «Слово – тончайшее прикосновение к сердцу: оно может стать и нежным благоуханным цветком и живой водой, возвращающей веру в добро, и острым ножом, и раскаленным железом, и комьями грязи. Мудрое доброе слово доставляет радость, глупое и злое, необдуманное и бестактное приносят беду. Словом можно убить и оживить, ранить и излечить, посеять смятение и безнадежность и одухотворить, рассеять сомнения и ввергнуть в уныние, вызвать улыбки и слезы, породить веру и недоверие, вдохновить на труд и привести в оцепенение силы души».

А сквернословие, жестокость, цинизм, допускаемые сейчас для просмотра с телеэкранов, художественные сериалы низкой пробы, отнимающие уйму времени у телезрителей, «псевдоюмористические» передачи, выходящие в эфир без критического анализа; вульгарное содержание некоторых сайтов в социальных сетях, антироссийские видеоматериалы – в некоторой степени способствуют росту террористических актов и экстремистских настроений.

Наши традиционные нравственные ценности стали подвергаться сомнению после преднамеренного развала СССР. (Кстати, по данным Википедии: «В референдуме, состоявшемся 17 марта 1991 года, из 185,6 миллиона (80 %) граждан СССР с правом голоса приняли участие 148,5 миллиона (79,5 %); из них 113,5 миллиона (76,43 %), ответив «Да», высказались за сохранение обновлённого СССР» и всё же 26 декабря было принята декларацию о прекращении существования СССР).

В то смутное время (90-е годы ХХ века) системе морально-этических ценностей был нанесён сокрушительный удар, а граждане нашей страны стали метаться из крайности в крайность, приобретать оружие. Многие из них с приобретённым оружием «доигрались»: сын-подросток моих знакомых из обиды на родителей, пожуривших его за плохое поведение и низкие оценки в учёбе, застрелился. Подростку было всего-навсего тринадцать лет.

Да и взрослые граждане, не имеющие в 90-е годы возможности заняться любимым делом, видя разорившиеся заводы и фабрики, коррумпированность в социальной системе, видя невозможность получить в вузах образование для большинства детей из малообеспеченных семей, а иные, устав от безработицы, брались за оружие. Преступность в нашей стране в те полные драматизма годы выросла в разы, будто шла междоусобная война. Подстрекателями холодной войны делалось всё, чтобы власть трудящихся перестала существовать.

В годы Советской власти мы, поколения 60-80-х годов ХХ века, воспитывались на произведениях известных гуманистов: Н. Островского «Как закалялась сталь», А. Гайдара «Тимур и его команда», Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке», А. Алексина «Тайна старой дачи», К. Симонова «Сын артиллериста», А. Фадеева «Молодая гвардия» и т. д.

К сожалению, эти произведения по школьной программе не изучаются. Надо бы их вернуть…

Нам в детские и юношеские годы нравились произведения: А. Алексина "Безумная Евдокия", "Поздний ребенок", "Звоните и приезжайте", В. Беляев "Старая крепость", В. Каверин "Два капитана", В. Катаев "Сын полка" и многие другие. К сожалению, эти произведения дети сейчас не читают. Их не рекламируют, на них мало обращают внимания.

Мы восторгались классикой зарубежной литературы: В. Гюго «Отверженные», Ж. Верна «Дети капитана Гранта», «Вокруг света за 80 дней», М. Твена «Приключения Тома Сойера», «Принц и нищий», В. Скотта «Айвенго», «Роб Рой», Д. Лондона «Мартин Иден», «Белый Клык», Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол», «Прощай, оружие!». Любили Т. Драйзера и его произведения: «Американская трагедия», «Трилогия желания», «Финансист» и многие другие.

К сожалению, эти произведения отчасти заменены детективами и фантастикой.

Мы живём в век интернета, в век, когда взрослые и дети часто проводят время перед экраном. Когда ребёнок или взрослый по несколько часов подряд сидит перед экраном, его мозг находится во власти той техники, с которой он соприкасается. В такие часы ребёнок или взрослый лишены общения с близкими людьми, с живой природой, не замечает быстротечности жизни. А ведь человек обязан не только получать определённые знания. Он должен общаться с ровесниками, состязаться с ними умственно и физически; общаться с взрослыми, перенимать их жизненный опыт.

Сидя по несколько часов перед экраном, мы порой забываем о том, что нам надо взглянуть на себя и подумать, правильный ли образ жизни мы ведем, не сказывается ли такое однобокое поведение на нашем физическом, умственном или психическом здоровье. Думаю, на данном этапе общественного развития воспитание нравственной личности через формирование добрых человеческих отношений является более, чем актуальной проблемой. И проблему эту надо решать, как можно быстрее, если мы хотим помочь подрастающему поколению вырасти хорошими людьми.

В годы Советской власти мы, поколения 60-80-х годов ХХ века, слышать не слышали о нападениях на школы, на детей. Учитель был для нас идеалом, человек великим и совершенным. А сегодня некоторые «умники» из пятой колонны стремятся внушать читателям и зрителям, что человек от природы слаб и несовершенен, алчен и эгоистичен, что человек человеку – враг… Вот почему в сознании некоторых граждан желание отомстить за мелкие обиды оказывается дороже собственной и чужой жизни.

К счастью, интеллигентность педагогов и высокий моральных дух, их человеколюбие и желание делать мир добрее поддерживают в душах наших школьников любовь к Родине, к ближним своим. И это в то время, когда с видеокассет, нередко с социальных сетей на подрастающее поколение «обрушивается» шквал жестокости и цинизма, которые мешают взращивать в детских душах чувства бескорыстия, гуманности, альтруизма.

Агитация пятой колонны, зарубежная пропаганда или предвзятое и неприязненное отношение одних граждан к другим, к социальным слоям и народам, порой учит детей эгоизму. Этому способствуют и низкопробные «игры-стреляльки», затрудняющие воспитательную работу.

Учитывая сказанное, видимо, пора усилить контроль над доступом детей к Интернету, усилить контроль над владением и оборотом огнестрельного оружия для гражданских лиц.

Думаю, только слабым контролем со стороны взрослых можно объяснить нападение девятиклассника Михаила Пивнева, вооружившегося пневматической винтовкой и самодельными бомбами, и напавшего на учительницу и одноклассников 5 сентября 2017 года в подмосковном городе Ивантеевке. Можно предположить, что его поступок был продиктован местью своим обидчикам. Однако, я полагаю, немалую роль здесь сыграла недопонимание взрослыми проблем подростка. Ведь в ходе следствия выяснилось, что он подражал поступкам американских подростков Клиболда и Харриса, устроивших массовый расстрел в школе «Колумбайн» (Запрещенная организация в РФ) в 1999 году.

То, что в его руках (в руках несовершеннолетнего) оказалось оружие, иначе не объяснишь, как невниманием окружающих его людей.

Как не назвать попустительством и то, что в руках ученика Керченского политехнического колледжа Владислава Рослякова оказалась бомба, которую он позже заложил в столовой колледжа. В результате его жестоких действий 17 октября 2018 года пострадали 67 человек, а 21 человек погиб, включая самого нападавшего, застрелившегося В. Рослякова.

Как можно объяснить, если не слабым контролем то, что молодой человек (В. Росляков) спокойно занёс в колледж ружьё, а после того, как устройство было приведено в действие, открыл стрельбу по учащимся и работникам колледжа?

Возможно, он тоже, как и Михаил Пивнев, был вдохновлен на такой поступок массовым убийством в школе «Колумбайн» (Запрещенная организация в РФ). Иначе и не объяснишь, что он (В. Росляков), идя на преступление, надел белую майку с надписью «Ненависть», чёрные брюки и берцы, как и его кумиры: Эрик Харрис и Дилан Клиболд.

Казалось бы, пора делать выводы: 1) ужесточить контроль над владением и оборотом огнестрельного оружия; 2) блокировать сайты, где размещается призыв к насилию.

Однако насильственные действия продолжаются – происходят новые трагедии… Очередная трагедия в Ижевске унесла жизнь 17 человек.

Несомненно, бездействие тех, кто обязан был ужесточить, но не ужесточил контроль над оборотом огнестрельного оружия и его владением, привело к тому, что 34-летний шизофреник Артем Казанцев, свободно купил, хранил и использовал огнестрельное оружие. Нетрудно догадаться, кто им, душевнобольным, руководил, если учесть, что Артем проводил по несколько часов перед экраном компьютером. Скорее всего, им руководил, «друг с социальных сетей», понимающий что происходит с головой душевнобольного человека, зомбированного ненавистью к людям вообще.

Так что есть резон блокировать свободный доступ к сайтам, где размещается призыв к насилию.

Вспоминаю своё детство, в котором мы, учащиеся, не слышали о террористических актах в нашей стране. Зато чувствовали любовь и заботу не только своей семьи, но и со стороны государства. Нас учили жить в коллективе. День у подрастающего поколения СССР начинался с музыкальных ритмов, под которые можно и нужно было делать физзарядку, закалить характер.

А нынешнее поколение большую часть своего свободного времени тратит на просмотр детективных фильмов, где по ТВ или интернету демонстрируются герои, которые хладнокровно убивают друг друга, жестоко дерутся, оскорбляют друг друга.

Нам, старшему поколению, воспитанному на принципах бескорыстной доброты, моральной и духовной чистоты, на идеях справедливости и равенства, было приятно создавать КИДы (клубы интернациональной дружбы), переписываться с ровесниками из стран Варшавского договора, ходить на фестивали, которые объединяли многонациональные слои населения страны. В наше детство бывала шефская помощь старшеклассников младшим классам.

Однако и в наше детство исподволь велась антисоветская пропаганда, направленная против нашего государства. В свои студенческие годы я удивлялась нашим ровесникам, которые всячески пытались слушать заглушаемые радиопередачи «Голос Америки», «Свобода», «Немецкая волна», «Русская служба Би-би-си», «Радио Ватикана», «Голос Израиля», «Свободная Европа» и т. д., критиковавшие политику СССР и стран социалистического лагеря. Меня удивляла наивность наших граждан, которые верили иностранным «голосам» и мечтали о переустройстве в своем государстве, не понимая, что ведётся психологическая война, направленная на свержение коммунистического режима.

Мои размышления о политике противоборствующих сторон привели к тому, что я часто засыпала с интуитивным чувством о грядущих изменениях в нашей стране.

Помню весну 1985 года. Я училась тогда на четвёртом курсе филологического факультета ДГУ. Сон, который мне снился, наверное, я не забуду никогда. Я – человек несуеверный. Считаю, что во сне наш мозг продолжает обрабатывать и реорганизовывать информацию, которую мы получаем наяву, что сны связаны с нашим реальным опытом.

Я обычно не пытаюсь толковать сны. Однако то, что мне приснилось, почему-то позже произошло, в буквальном смысле, наяву, с единственным отличием, что не было и не могло быть никакой моей встречи с Р. Рейганом.

А снилась мне встреча с Рональдом Рейганом, президентом США. Надо же такому присниться: я спорила с самим президентом США в актовом зале филологического факультета ДГУ. Во сне Рональд Рейган вел дискуссию со мной о том, что Соединенные Штаты Америки не должны ограничивать себя в отношении «изживания» из сознания граждан СССР коммунистических идей. Он предлагал проведение глобальной политики с целью противостояния «мировому коммунизму» по всему миру.

Я во сне наивно пыталась доказать Р. Рейгану, что коммунистические идеи – идеи реализации принципа равенства, контроля материальных, информационных и финансовых ресурсов со стороны государства, народу необходимы.

Р. Рейган был уверен, что авторитарный режим противоречит соблюдению прав и свобод отдельных граждан. Он мне во сне доказывал, что будут свержены просоветские и прокоммунистические режимы во всём мире.

Во сне я пыталась доказать ему, что народы социалистических стран этого не допустят.

Во сне Рональд Рейган усмехнулся, считая меня наивной студенткой.

Сегодня наяву я вижу, как информационный яд способен зомбировать не только отдельного человека, но и целые народы, как схожая отрава способствовала свержению неугодных США режимов. Если такой яд может способствовать свержению государств, что говорить о людях, подверженных зомбированию. Без наличия подстрекательства у Артема Казанцева не хватило бы смелости и решимости совершить террористические действия – преступление, содеянное в школе № 88 города Ижевск. По ходу следствия оказалось, что его взгляды схожи со взглядами приверженцев неофашистской и нацистской идеологии: А. Казанцев был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву.

К. Гельвеций писал: «Люди не рождаются, а становятся теми, кто они есть». Поэтому мы, дагестанцы, обязаны решать проблемы, связанные с взаимоотношениями окружающих людей; развивать у них потребности следовать добру с опорой на общечеловеческие ценности; вести борьбу с терроризмом, чтобы о дагестанцах говорили только с положительной стороны, как о гражданах, уважающих законы государства и права

граждан. Материал подготовила Курбанова А. Х., научный сотрудник МКУ «Каякентский научно-методический центр стабилизации социальной обстановки в обществе посредством формирования добрых человеческих отношений им Р. Абакаровой».

