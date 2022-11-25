Терроризм не знает границ

Нам, взрослым, хочется воспитать у наших подопечных чувства любви к Отечеству, выработать в их душах позитивные чувства, положительные взаимоотношения с окружающими людьми.

Но не всегда это удается. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к 90-м годам минувшего века, когда часть молодого поколения, подстрекаемая из-за кордона и раздираемая внутренними противоречиями, была недовольна политикой нашей Родины. Неокрепшая молодёжь, заразившаяся «синдромом толпы», во время неоправданной «перестройки», потеряв традиционные нравственные ориентиры, била окна проходящих поездов, устраивала драки «стенка на стенку», грабила продавцов на вещевых рынках, угоняла транспорт, вплоть до самолётов, даже соглашалась на киллерские услуги. Многие из молодых людей, лишившись во время распада СССР, привычных морально-этических убеждений, оказалась на преступном пути, став жертвами деморализованных групп, торгующих наркотиками и прочим зельем.

Вывод таков: нельзя лишать молодёжь нравственных ориентиров. Подашь подрастающему поколению хороший пример, объяснишь ему, что к чему, оно последует идеям добра. Так и случилось, когда вышла книга советского писателя Н. Островского «Как закалялась сталь», ставшая настольной книгой для многих поколений советской молодёжи. Так случилось и тогда, когда вышла книга Аркадия Гайдара, классика детской литературы «Тимур и его команда», давшая толчок созданию волонтёрского движения, возникшего намного раньше, чем в зарубежных странах. Дети радовались тому, что могут оказать посильную помощь знакомым взрослым, нуждающимся в поддержке детей.

Молодёжь, воспитанная на добре, подло не поступает. Можно привести немало примеров, когда молодёжь прислушивалась к дельным советам взрослых, старалась при них воздерживаться от дерзости, грубости, ссор, драк, даже тогда, когда возникала необходимость бороться за справедливость.

Лишение молодёжи моральных ценностей может оказать на неё отрицательное влияние. Так и случилось, когда на экраны телевидения вышел кинофильм режиссера Анри Юневеля «Фантамас».

Увидев фильм о неуловимом преступнике, зрители-подростки начинали подражать полюбившимся героям фильма. Копируя поступки мучителей и правонарушителей – героев фильма, подростки стали массово нарушать закон и общественные порядки.

К счастью, это было временное явление. Видя положительные примеры окружающих людей, особенно родителей, молодёжь вновь стала подражать им.

«Лучшее средство привить детям любовь к отечеству состоит в том, чтобы эта любовь была у отцов», – писал французский мыслитель Шарль Луи Монтескье.

Взрослые и дети не всегда понимают друг друга. Если родители ошибаются, дети могут повторить их ошибки. Если иные родители не задумываются над тем, что, не заботясь об интересах окружающих людей или общества, не заботясь о будущем того государства, в котором живут, не воспитаешь патриотические чувства у своих воспитанников.

Вот наглядный пример из моей новеллы «Опасения отца».

Отец семейства за едой бойко рассказывает о том, как он ловко обманул сторожа, который охранял виноградники, и как, пользуясь велосипедом, привёз домой целых два ведра солнечной ягоды.

Жена рада. Дети в восторге от ловкости отца.

На следующий день сын приносит матери огромный букет роз и дарит ей на день рождения.

Мать спрашивает:

– Сынок, откуда ты взял эти розы?

– Сорвал на школьной клумбе.

– Как же тебе сторож разрешил сорвать цветы?

– Мам, я его обманул. Сказал, что на противоположной стороне двора собаки разгуливают. Пока он совершал обход по территории, я успел срезать вот этим ножиком целый букет! Я принёс их тебе, – радуется ребёнок.

– Ты плохо поступил, – сообщает мама.

– Когда папа принёс виноград, ты ему так не говорила… – обижается сын.

Какой вывод можно сделать по содержанию новеллы? По тексту новеллы видно, что родители порой сами способствуют тому, что их дети становятся правонарушителями, что иногда сами взрослые подталкивают детей к правонарушениям.

Другой пример.

Врач говорит своей дочери:

– Луиза, сиди дома, нечего тебе ходить на субботник.

– Почему, пап?

– Откуда ты знаешь, какую грязь тебе придётся собирать в пакет. Чистить улицы от мусора – это обязанность дворников. Пусть они добросовестно трудятся, чтобы на улицах было чисто.

– Ну, пап, на субботник идёт весь наш класс…

– Пусть весь ваш класс и работает. Ты рождена не для черновой работы.

– Я всё равно пойду, – девятиклассница пулей вылетает на улицу.

По содержанию второго текста видно, что взрослые подталкивают своих детей на пренебрежительное отношение к интересам общества и формируют в них эгоизм. Из таких мелочей вытекают большие правонарушения, экстремизм и террористические акты.

Вышеперечисленные примеры покажутся мелочными, если учесть, что на глазах детей взрослые злоумышленники совершают более изощрённые и крупномасштабные аферы. Чтобы они не возникали, нужно воспитывать доброжелательные чувства друг к другу, патриотические чувства к Отечеству.

«Только пустые люди не испытывают прекрасного и возвышенного чувства Родины», – писал Иван Петрович Павлов, лауреат Нобелевской премии, создатель учения о высшей нервной деятельности.

Действительно, самое прекрасное и возвышенное чувство, что даётся природой человеку – это ощущение ответственности за судьбу Родины.

Чтобы у молодёжи укреплялось чувство ответственности за судьбу Отечества, не нужно навязывать ей мысли, что человек от природы несовершенен, слаб и с этим ничего не поделаешь. Для неё, молодёжи, нужно создавать условия, при которой бы она гармонично развивалась.

Всем известно, как погибает цветок, когда поливаешь его солёной водой. Точно так гибнет и молодёжь, когда «вспаивают» её негативной информацией, будь это при семейном воспитании или в школе, будь на улице или сайтах всемирной паутины.

Как на благоприятной почве и при заботливом уходе раскрываются декоративные цветы чудной красоты, так и молодые люди развиваются гуманными личностями при оказании им внимания и заботы.

Думаю, только так можно развивать у молодёжи чувства любви к Родине и отвести её от рискованных шагов – экстремистских настроений и террористических актов. Ведь Родина для сознательного человека – это всё.

Это только на Родине можно надеяться, что твоя пропажа вернётся к тебе. Это только на Родине доброжелательно объяснят, как пройти или проехать на незнакомое место. Это только на Родине воспримут тебя, как близкого человека, как соседа или земляка, какой бы национальности ты ни был. На чужой земле ты – чужой.

Ошибиться может любой. Нередко ошибки помогают выработать жизненный опыт. Природа живого существа устроена так чудесно, что, переболев болезнью и оправившись после неё, в организме вырабатывается иммунитет. Так и случилось с нашей страной в последние годы. Многие из нас, пережив боль в связи с распадом СССР, перенеся «шоковую терапию» 90-х годов, научились ценить свою историю, свою культуру, свои духовные ценности, оберегать Родину от экстремистов и террористов. Как говорится в пословице: «Нет обороны – заклюют и вороны». Однако за всеми террористическими актами уследить невозможно.

Мы не позволяем врагу, напавшему открыто, осквернять просторы нашей Родины. Тому много исторических примеров. Почему мы должны позволить порочной пропаганде, топтать наши души, отнимать у нас чувство любви к Отечеству? Разве нет в нас чувства собственного достоинства, силы воли, благоразумия, чтобы противостоять предлагаемой нам растленности?

Есть у нас чувство собственного достоинства! Есть и сила воли, и благоразумие! И в достаточной мере! Пережив трагедию, порожденную разрывом дружественных отношений с братскими республиками, ощутив замену традиционных ценностей западными, мы, россияне, научились дорожить тем добрым и хорошим, что таилось и таится в недрах наших народных масс, любить родной край, за который прадеды, деды, отцы стояли насмерть.

Говорят, нет правил без исключения. Среди граждан любой страны, во все времена, встречались предатели. Без таковых изменников агрессорам не удавалось бы совершать захват чужих земель. Но если человек неподкупен, если он по-настоящему любит свою Родину, из него даже пытками трудно «сделать предателя». А мирное время любой порядочный человек, у кого есть в душе глубокие убеждения в незыблемости нравственных принципов и любовь к Отечеству, может избежать пути, увлекающие его в сторону террористической деятельности.

Как бы сайты всемирной паутины, направленные на пробуждение в человеке низменных чувств, на его деградацию, ни пытались привлечь патриотичного человека на свою сторону, он не будет предавать интересы своей Родины.

Говорят, желающий остаться чистым, обходит омут. Точно так поступают люди, у которых развито чувство любви к родной Отчизне. А продукцию, призванную пробуждать в человеке низменные чувства, просто-напросто не принимают всерьёз и сохраняют свою совесть в чистоте.

Мы, видя на улице грязь, не заходим в неё, подобно несмышлёнышам, а обходим её, а ещё лучше – ищем пути, чтобы благоустроить дорогу. Именно так поступает человек, желающий искоренить зло из общества.

Знаменитый древнегреческий ученый и философ Аристотель писал: «Природа дала нам большую интеллектуальную и моральную силу, но мы часто используем эту силу, как оружие против ближних. Поэтому человек без нравственных устоев оказывается существом самым нечистым и диким».

Вот и получается, чем чище ведёт себя человек в физическом и нравственном отношении, тем ему живётся спокойнее. А потому каждый из нас обязан оставить след душевной красоты на родной земле. И каждый из нас обязан поклониться Родине, народу – созидателю традиционных моральных и духовных ценностей. Только так мы можем изжить экстремизм и терроризм.

Ни одна антитеррористическая акция не досталась России без потерь, болей или страданий. Поэтому наша страна не желает ни утрат, ни страданий не только себе, но и другим народам. Она не хочет причинять никому вреда, не желает, чтобы от террористических актов пострадала ни одна пядь родной земли, ни одно невинное живое существо планеты. Россия знает, что от нашествий, которые происходили в прошлом, от террористических актов, которые происходят сейчас, страдают не только люди, но и природа, её флора и фауна, её почва, её озоновый слой. Ведь Земля – это единый живой организм, сходный с нашим человеческим организмом, с нашей нервной, кровеносной, дыхательной системами.

В какой бы части тела ни поселились вирусы, страдает весь человеческий организм. Так и планета Земля. Где бы ни происходили локальные или затяжные войны, где бы ни происходили террористические акты, страдают и люди, и атмосфера, и флора, и фауна, и почва, и целостность и первозданность планеты.

Земля уже страдает от вмешательства человека в её естественные процессы, от необузданности международного терроризма, от накопленной грязи. Чтобы Земля оставалась чистой, в СССР пионерские организации собирали макулатуру, металлолом, стеклотару, старую одежду и так далее и сдавали их в соответствующие инстанции и получали приличную мелочь на карманные расходы. От применения старого опыта СССР по утилизации мусора все страны выиграют, а экологам не придётся проводить акции по защите Земли, какие проводили немецкие экологи, подстрекаемые США.

Помню, в 70-80-е годы общественность СССР боролась за то, чтобы зря не вытекала ни одна капля пресной воды, чтобы зря не горела ни одна лампочка, боролась за то, чтобы сохранить природные богатства для будущих поколений. Теперь же от всякого рода взрывов загрязнен и воздух, и почва.

«Страх имеет огромную власть над человеческими душами. Страх делает нас жестокими и заставляет ненавидеть других людей», – считает Малала Юсуфзай, пакистанская правозащитница, самый молодой лауреат Нобелевской премии мира (2014).

К сожалению, как считает Малала, страх делает иных людей жестокими. Иначе террористы не смели бы нанести вред Северным потокам газопроводов.

Я помню взрыв на магистральном газопроводе «Моздок-Казимагомед», произведённый террористами 14 января 2010 года в Дербентском районе Республики Дагестан. Считается, что это было местью боевиков махачкалинской террористической группировки из-за действий правоохранительных органов, ведущих борьбу с проявлениями террора.

Может быть, группировке террористов мешали правоохранительные органы. В чём виноват газопровод, снабжавший население теплом? Почему из-за взрыва на магистральном газопроводе должны были страдать более двухсот тысяч жителей пяти районов Республики Дагестан в январские холода? Почему одиннадцать населенных пунктов южной части Республики Дагестан, в том числе в г. Дербент, г. Дагестанские Огни и поселок Мамедкала должны были страдать из-за ненависти террористов к правоохранительным органам? Почему должна загрязняться атмосфера, воздух, которым мы все дышим? Экологи при этом молчали.

29 сентября 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин назвал взрывы на «Северных потоках» актом международного терроризма. Так оно и есть, хотя в ЕС, в частности, Урсула фон дер Ляйен назвала ЧП на "Северных потоках» "саботажем" увидела в инциденте российский след, будто Москва намерена еще больше дестабилизировать энергетический рынок в Европе.

Какая глупость! И это с уст немецкого и европейского политика, председателя Европейской комиссии ЕС.

Мне, например, не хочется, чтобы даже несчастная иголка сломалась. Россия, которая вложила в газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» огромные средства, не могла устроить саботаж, лишить себя огромных доходов. А теперь из-за актов международного терроризма она лишилась немалых средств. К тому же резкое сокращение поставок российского газа привело ЕС к самому масштабному энергетическому кризису.

России незачем было устроить диверсию. Она могла закрыть кран подачи газа и сохранить капиталовложения, вложенные в эти проводы. Со дня проложения этих газопроводов против них протестовали всякого рода экологи и американские политики. Почему же сердобольные экологи не уследили за их сохранностью, если были заинтересованы в сохранении природных ресурсов? Как же они допустили взрывов на «Северных потоках»?

Когда накладывали санкции, препятствовали запуску газопроводов, ещё тогда у граждан России возникали опасения, что взрывы на «Северных потоках» возможны, хотя газопроводы «Северных потоках» нужны были, как РФ для получения денежных средств, так и Европе при её нехватке запасов газа.

По словам Вальдемара Гердта, депутата 19 созыва парламента Германии (Бундестаг) от партии «Альтернатива для Германии» альтернативой «Северному потоку – 2» для Германии может быть покупка сжиженного газа США, хотя он для страны обойдётся намного дороже. Это и является основной причиной «всей этой возни вокруг газопровода». При этом сжиженный газ не лучший вариант в контексте заботы об окружающей среде. Но на «Северном потоке -2» сошлась борьба за рынки сбыта, а основная цель затеянной США дискуссии – ослабить Россию.

Сколько можно ослаблять Россию? Мало того, что её втянули в гонку вооружений. Мало того, что её втянули в защиту русскоязычного населения Донбасса и Луганска, которых живьём сжигали в Одессе за то, что не поддержали майдан и неофашисткое бандеровское движение. Мало того, что Россию втянули в защиту городов и сёл Донбасса и Луганска, которые подвергались обстрелам с 2014года. Мало того, что её втянули в защиту русскоязычного населения, которым Украина не выплачивала пенсии, пособия, зарплаты, у которого Незалежная забрала даже базы данных по социальным выплатам.

Прекратив финансирование целого ряда городов региона, политики фактически поставили пенсионеров Донбасса на грань выживания. И только гуманитарная помощь из России поддерживала их существование. Мало того, что на нашу страну наложены немыслимые санкции странами, жаждущими ослабить Россию. Так они добрались до газопроводов «Северный поток -1» и «Северный поток -2».

Эколог, представитель Российского экологического общества Николай Пушкин отмечает, что из-за негативного эффекта от выброса газа, поступившего в атмосферу, расплачиваться придется лет пять. А еще предстоит оценить, какой серьезный удар нанесен по экосистеме.

Виновные во взрыве трёх веток "Северного потока" с целью ослабить Россию, настолько превзошли сами себя, что оставили Европу без значительной части русского газа. Теперь он сможет поступать туда на северном и западном направлениях только по газопроводам, контролируемым Украиной и Польшей. То, что это диверсия, совершённая в зоне ответственности западных стран, ни у кого не вызывает сомнения, так как повреждение сразу трёх ниток не может быть случайным. Их вывели из строя, попросту взорвав. Сами по себе газопроводы не причиняли природе никакого вреда. А теперь, когда они взорваны, природа долго восстанавливаться.

А польский политик, политолог и журналист Радослав Томаш Сикорский даже поблагодарил США за повреждение газопровода "Северный поток". https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15893469.

В подтверждение своего заявления Сикорский привёл слова президента США Джо Байдена от 7 февраля 2022 года, когда тот сказал, что США "положат конец" "Северному потоку – 2" в случае эскалации вокруг Украины. Сикорский считает, что вывод из строя "Северного потока" ограничивает для России поле для манёвра, поскольку теперь, если Москва "захочет возобновить поставки газа в Европу, придётся договариваться со странами, контролирующими трубопроводы "Ямал" и "Дружба".

Немало было в истории человечества террористических актов. Для предотвращения терроризма в дальнейшем подрастающему поколению, да и взрослому населению нужно помнить о том добре, что сделала Россия для бывших стран Варшавского договора, для развивающихся стран, для сохранения мира на всей земле. Исходя из этих позиций, нужно создавать международные проекты по повышению политического, культурного, научно-технического сближения, а не раздувать русофобию. Нужно вести борьбу с несправедливостью ненасильственными методами, привлекать население к охране общественного порядка, стать волонтёрами. На взаимоотношения людей благотворно влияет внимание к их проблемам и заботам, интерес к их идеям.

Чтобы поддерживать хорошие взаимоотношения с окружающими людьми, необходимо, чтобы люди были добры и благожелательны.

В своё время французский писатель, поэт и эссеист Сент де Экзюпери писал: «Самая большая роскошь – это роскошь человеческого общения». Общаясь с конкретными людьми или народами, не нужно нагнетать обстановку ненавистью ко всему русскому: занимаясь вандализмом и сносом памятников, сжигая книги на русском языке, воспитывая даже в детях вражду к «москалям», идеализируя фашистскую идеологию.

Кстати, чтобы избегать конфликтов, РФ всегда шла на уступки, когда стоял вопрос о сохранении мира. Даже тогда, когда стоял вопрос о роспуске Варшавского договора. РФ, входившая тогда в СССР, чтобы страны НАТО не продвигались на восток, ближе к границам России, вывела свои войска из стран социалистического лагеря, оставив недвижимость бывшим дружественным странам.

Договор о не продвижении на восток был заключён, но нарушен стратегическим курсом НАТО. США всё ближе и ближе стали подбираться к границам нашей страны.

Россия пошла на уступки, когда ФРГ решила снести Берлинскую стену и присоединить к себе ГДР, хотя по межправительственным договорам имела право вмешаться.

Россия выплатила все долги СССР зарубежным странам после его распада, хотя это были долги 15 союзных республик.

Россия хранила молчание, будучи обманутой новоявленными псевдодемократами, которые за бесценок прибрали к рукам почти всю промышленность нашей страны.

Россия была не в силах препятствовать, когда из ее недр мешками вывозились алмазы, драгоценные камни и другие полезные ископаемые.

Россия не ввязывалась в конфликт, когда против неё велась антироссийская пропаганда.

Но когда русскоговорящее население Украины, с 2014 года подвергавшееся обстрелам со стороны ВСУ, которое видело своими глазами сгорала в Одессе те, кто не был согласен с новой властью, обратилось к нашей стране за помощью, не защитить население Донбасса и Луганска, было бы по отношению к ним, предательством.

Боясь объявленной ВСУ зачистки в этих республиках, Россия вынуждена была защитить население Донбасса и Луганска, так как за восемь лет все мирные инициативы России были игнорированы, а население данных территорий истреблялось.

А теперь Украина дала возможность США, превратить свою территорию в плацдарм НАТО, подвергает опасности жизни огромного количества украинского народа, вместо того чтобы заключить перемирие и спасти эти жизни…

Украине пора прекратить губить славянские народы, превращая их в «пушечное мясо». Ей пора понять, что красивы те люди, которые живут в мире и дружбе. Уважаемы те люди, которые не совершают террористических актов среди мирного населения. Материал подготовила Курбанова А. Х., научный сотрудник МКУ «Каякентский научно-методический центр стабилизации социальной обстановки в обществе посредством формирования добрых человеческих отношений им Р. Абакаровой».

