Более 2 тыс. семей мобилизованных граждан в Дагестане получили по 100 тыс. рублей

Заместитель министра труда и социального развития РД Абдулкерим Абдуллаев и директор дагестанского регионального фонда «Все вместе» Селимхан Мирзеханов обсудили итоги, планы и перспективы деятельности Фонда, оказывающего помощь семьям мобилизованных и погибших, в рамках-пресс-конференции на площадке РИА «Дагестан».

Абдулкерим Абдуллаев подробно рассказал о создании фонда по инициативе Главы РД Сергея Меликова, а также добавил, что вышел указ по оказанию дополнительной социальной помощи добровольцам и мобилизованным гражданам, участвующих в СВО.

«В первую очередь подразумевается дополнительная выплата в размере 100 тыс. рублей членам семьи добровольцев и мобилизованных. По состоянию на 16 ноября у нас подано более 2 600 заявлений, из них выплачено по 100 тыс. рублей 2 300 семьям. Указ подразумевает и помощь в дополнительных социальных услугах. Семьям погибших предоставляются бытовые услуги, а также у нас есть социальные работники, которые оказывают помощь родителям, оставшиеся без присмотра. Также предусмотрено оказание реабилитационных услуг как в стационарной форме, так и в полустационарной», – отметил он.

Зам. министра наполнил журналистам, что для детей военнослужащих в зоне СВО предусмотрены квоты на поступление в вузы и ссузы, кроме того, разрабатывается такой же вопрос по средним и детским образовательным учреждениям.

В ходе пресс-конференции директор фонда «Все вместе» Селимхан Мирзеханов рассказал журналистам об оказании помощи семьям погибших военнослужащих от Минобороны РФ в размере 1 млн 250 тыс. рублей.

«Данной выплатой не заканчиваются меры социальной поддержки. В этом плане работники министерства и меценаты ведут работы по подготовке детей в школу, продовольственной и психологической помощи. Подведомственные учреждения в Дербентском районе, например, оказали содействие в устройстве в детский сад около 10 семей. Хочу отдельно отметить руководителей Комплексного центра в Каспийске и Махачкале, управления соцзащиты Каспийска, которые оказывают большую помощь, несмотря на большое количество обслуживаемых граждан», – сказал он.

Кроме того, директор Фонда отметил, что главы муниципалитетов совместно с подведомственными учреждениями ведут работы с первых дней создания Фонда.

«Не могу не отметить председателя Комитета Народного Собрания РД по экономической политике Сефера Алиева, который в своем депутатском кругу организовал работу и большое количество депутатов перечислило в Фонд по 500 тыс. рублей», – добавил Мирзеханов.

Заместитель министра труда и социального развития РД Абдулкерим Абдуллаев напомнил собравшимся, как семья мобилизованного может получить необходимую помощь.

«Военкоматы направляют информацию по спискам мобилизованных в своих районах в местное управление соцзащиты. В свою очередь семья мобилизованного должна направить заявление с приложением перечня документов. Указанная выплата осуществляется после получения всей информации. Сроки для выплаты небольшие», – отметил Абдуллаев.

Он также подытожил, что разрабатывается дополнительная адресная помощь, где на каждую семью будет обрабатываться социальный паспорт с указанием проблем и путей их решения. Вопрос закрепляется за соответствующим ведомством.

В заключение директор дагестанского фонда «Все вместе» Селимхан Мирзеханов отметил, что из резервного фонда Правительства РД уже получено 150 млн рублей. От меценатов, учреждений, физических и юридических лиц – около 200 млн руб.

Кроме того, руководитель Фонда поделился, что поскольку является историком по образованию, обязательно напишет книгу об имевших место событиях на Украине и на Донбассе, чтобы следующие поколения имели представление о причинах событий и исключения возможного перевирания исторических фактов.