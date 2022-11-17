ЗАМАНА - Камил Саидов рассказал о работе «антинаркотического слета»

Камил Саидов рассказал о работе «антинаркотического слета»

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17 ноября, 2022. Четверг 14:06
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Камил Саидов рассказал о работе «антинаркотического слета»

 16 ноября на площадке РИА «Дагестан» прошла пресс-конференция министра по делам молодежи РД Камила Саидова. Темой обсуждения стал «Антинаркотический слет», который состоится 17 ноября в онлайн-формате.

Камил Саидов рассказал о работе «антинаркотического слета»

Движение по борьбе с распространением наркотиков среди молодежи, в частности подростков, существует с 2017 года. Министр по делам молодежи отметил, что в Дагестане никогда остро не стоял вопрос распространения среди подростков алкоголизма, наркомании, табакокурения, и регион занимает лидирующие позиции в рейтингах как здоровая нация, здоровая молодежь. Но несмотря на это, в последнее время существует угроза интернет-распространения, моды на наркотические и психотропные вещества. В работе слета примут участие представители министерства республики, МВД Дагестана региональные и федеральные эксперты, популярные блогеры, а также все муниципалитеты республики подключатся в онлайн-режиме к семинару. Отметим, что сегодня еще продолжается онлайн-аттестация желающих принять участие в слете. На странице ведомства ВКОНТАКТЕ можно также подключиться к слету. Далее Камил Саидов рассказал о работе, которая проводится министерством по борьбе с наркоманией. «Мы пригласили экспертов со Ставропольского края, которые помогли нам создать методическое пособие для детей от 6 до 17 лет. Оно помогает работать с подростками в игровой форме. Почему мы больше говорим о подростках, потому что мы видим угрозу больше по отношению к подрастающему поколению, так как они не до конца сформировавшиеся личности и легче поддаются влиянию всякого рода наркотических и психотропных веществ. Они больше подвержены слепому следованию моде, рекламе», — сказал руководитель ведомства. Он отметил, что в современном мире с развитием технологий сложнее бороться с наркоманией среди молодежи. Обусловлено это тем, что каждый подросток имеет доступ к различным телеграм-каналам через свой смартфон. Учитывая это, Минмолодежи РД совместно с Минцифрой РД разработали антинаркотический телеграм-канал БОТ, направленный на борьбу с распространением наркотических препаратов в сети. А также на данный момент в тестовом режиме работает горячая линия 8-800-533-80-88.

 

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