Более подробно о деятельности Комитета по ветеринарии Дагестана можно узнать из видеоматериала.

Порядка 70 млн головообработок провел Комитет по ветеринарии Дагестана за 9 месяцев

Сегодня на площадке Республиканского информационного агентства «Дагестан» в рамках проекта «Открытая власть» председатель Комитета по ветеринарии РД Магомед Шапиев рассказал о результатах и основных направлениях деятельности Комитета за текущий год.

По его словам, приоритетными направлениями государственной ветеринарной службы РД являются обеспечение эпизоотического благополучия республики, выпуск безопасной в ветеринарном отношении продукции животноводства и защита населения от болезней, общих для человека и животных.

Шапиев сообщил, что за 9 месяцев 2022 года общий объем противоэпизоотических мероприятий составил более 70 млн головообработок и 4,7 млн исследований в диагностических учреждениях.

«Ветеринарной службе республики благодаря проводимым превентивным мерам удается сохранить эпизоотическое благополучие по таким заболеваниям, как ящур крупного и мелкого рогатого скота, туберкулез, заразный узелковый дерматит КРС, африканская чума свиней и лошадей, чума ЧМЖ, блютанг и т.п., которые имеют серьезные последствия в социально-экономической сфере и прямо влияют на экспорт животноводческой продукции», – отметил председатель Комитета.

Основной проблемой, с которой сталкивается ветеринарная служба республики, является нехватка квалифицированных кадров.

По словам Шапиева, молодое поколение просто не хочет связывать свою жизнь с этой профессией, а те, кто уже имеет соответствующую квалификацию, не хотят идти на работу из-за низкой заработной платы и отсутствия карьерного роста.

Однако Магомед Шапиев отметил, что благодаря поддержке Правительства Дагестана в 2021 году зарплата ветеринарных работников выросла на 22%, а с января 2022 года она поднялась на 27%. Сейчас они в среднем получают от 17 до 38 тысяч рублей. Также большое внимание уделяется улучшению материально-технического обеспечения. За последние два года закуплено 25 единиц легкового транспорта, 1 автомашина для дезинфекции и 2 передвижные лаборатории.

Проводятся капитальный ремонт и обустройство 25 районных и городских ветеринарных учреждений, в 11 – он уже завершен. Для уничтожения биологических отходов в районах было закуплено 8 крематоров, в текущем году планируется закупить еще 16.

«В Дагестане функционируют 33 сельскохозяйственных рынка и ярмарки, где реализуется продукция животного и растительного происхождения. Ежегодно проводится более 3,5 млн экспертиз поднадзорной продукции, в том числе и на рынках. Это позволяет обеспечить пищевую безопасность и контроль за реализуемой продукцией. Случаев пищевых отравлений от употребляемого мяса и продуктов животноводства не выявлено», – заявил руководитель ведомства.