Любовь Уразаева: «В этот день мы должны показать всем, что в России живет единый многонациональный народ»

В эти дни,накануне празднования Дня единства народов России,газета «Голос степи» публикует комментарии экспертов издания. Ответственный секретарь редакции,заслуженный работник культуры РД Любовь Уразаева отмечает,что цель празднования Дня народного единства, пока молодого праздника, который отмечается пышно и торжественно — сплотить жителей России независимо от социального положения, национальности и вероисповедания.

В этот день граждане страны вспоминают историческое событие, к которому приурочено это торжество.

Праздник День народного единства – дань глубокого уважения к тем знаменательным событиям отечественной истории, когда патриотизм гражданственность помогли нашему народу объединиться и защитить страну от захватчиков. Преодолеть времена безвластия и укрепить российское государство.

Истоки этого общенационального праздника уходят глубоко во времена давних событий нашей истории. Историческая нить не прерывается. Любовь к Родине объединяет нас с предками. Также, как и они, мы должны продолжать укреплять единство нашего общества.

На фоне той нестабильности, который мы наблюдаем сейчас в мире, необходимость единства нашего народа перестала быть абстрактным понятием, а стала вопросом первостепенным, вопросом нашей национальной безопасности.

Именно поэтому важность 4-го ноября – Дня народного единства России трудно переоценить.

День народного единства – ключевой праздник для всей российской нации. В этот день мы должны показать всем, что в России живет единый многонациональный народ.