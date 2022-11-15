В Дагестане пройдет хакатон «Цифровой октагон»!

19-20 ноября 2022 года в Махачкале на площадке Точки кипения Дагестанского государственного университета пройдет региональный чемпионат по программированию для молодых IT-разработчиков «Цифровой октагон». Организатором хакатона является Министерство цифрового развития Республики Дагестан при поддержке ГК «Урбантех», ООО «Ред Софт» и Дагестанcкого филиала ПАО «Ростелеком».

Хакатон – это отличное место для людей с теоретическими знаниями, желающими получить реальный опыт. Участие в чемпионате предоставит возможность реализовать свой творческий потенциал, развить критическое мышление, умение работы в команде, тайм менеджмент, а также дополнить свое портфолио.

Участникам предстоит решить один из семи кейсов на выбор. Команды в составе от трех до шести человек должны разработать прототип IT-продукта, направленного на решение определенной задачи или проблемы, связанной с созданием условий и формирования комфортной среды для жителей Республики Дагестан.

Два дня участники хакатона в командах будут решать задачи, связанные с применением технологий в различных отраслях экономики.

Команды по итогам чемпионата будут награждены дипломами, денежными призами и спонсорскими подарками. Общий призовой фонд составляет 600 тысяч рублей.

Победители будут определены в следующих номинациях:

1. Практичность – предложенное решение принесет реальную положительную динамику, учтены все факторы, влияющие на экономический эффект, трудозатраты, оптимизацию рабочего процесса;

2. Юзабилити и дизайн – соответствие интерфейса современным требованиям UX/UI-дизайна и удобство использования;

3. Оригинальность подхода – предложенное решение является инновационным, креативным, авторским, что увеличивает эффективность решения поставленных задач;

4. Презентация и выступление – формат и оформление презентации, навыки публичного выступления, качество доклада, грамотная формулировка и достаточность ответов на вопросы экспертов.

К участию приглашаются школьники (от 15 лет) и студенты высших и средних специальных учебных заведений.