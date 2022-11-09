Участниками мероприятий также стали прокурор РД Алексей Ежов, министр внутренних дел РД Абдурашид Магомедов, ветераны правоохранительных органов, а также более 500 детей сотрудников МВД и военнослужащих, погибших при выполнении служебных обязанностей.

В рамках мероприятий в парке Ленинского Комсомола участники возложили цветы к памятнику Воину-освободителю. Далее они сформировали колонну с портретами погибших и прошли до

Мемориала Памяти сотрудникам, погибшим при выполнении служебного долга у здания МВД по РД.

Здесь они почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Мемориалу.

Завершились мероприятия акцией в поддержку Российской Армии. Дети и участники акции с шарами выстроились в живые буквы «ZV» в поддержку Российской Армии.

После прозвучавшего Гимна Российской Федерации в небо было выпущено порядка 800 шаров в цветах российского триколора.

Напомним, что памятная дата установлена приказом МВД России от 17 марта 2017 года № 135.