ЗАМАНА - Более 500 детей погибших сотрудников МВД приняли участие в памятных мероприятиях в Махачкале

Более 500 детей погибших сотрудников МВД приняли участие в памятных мероприятиях в Махачкале

Автор
09 ноября, 2022. Среда 12:27
|||
Более 500 детей погибших сотрудников МВД приняли участие в памятных мероприятиях в Махачкале
Во вторник, 8 ноября, Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников правоохранительных органов РФ, которые прошли в Махачкале.
Более 500 детей погибших сотрудников МВД приняли участие в памятных мероприятиях в Махачкале

Участниками мероприятий также стали прокурор РД Алексей Ежов, министр внутренних дел РД Абдурашид Магомедов, ветераны правоохранительных органов, а также более 500 детей сотрудников МВД и военнослужащих, погибших при выполнении служебных обязанностей.

В рамках мероприятий в парке Ленинского Комсомола участники возложили цветы к памятнику Воину-освободителю. Далее они сформировали колонну с портретами погибших и прошли до

Мемориала Памяти сотрудникам, погибшим при выполнении служебного долга у здания МВД по РД.

Здесь они почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Мемориалу.

Завершились мероприятия акцией в поддержку Российской Армии. Дети и участники акции с шарами выстроились в живые буквы «ZV» в поддержку Российской Армии.

После прозвучавшего Гимна Российской Федерации в небо было выпущено порядка 800 шаров в цветах российского триколора.

Напомним, что памятная дата установлена приказом МВД России от 17 марта 2017 года № 135.

Прочитано 21 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top