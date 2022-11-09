ЗАМАНА - Сотрудники МЧС Дагестана проходят плановые учения

Сотрудники МЧС Дагестана проходят плановые учения

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09 ноября, 2022. Среда 09:25
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Сотрудники МЧС Дагестана проходят плановые учения
Вчера, 8 ноября, на базе Министерства по чрезвычайным ситуациям РД заместитель Председателя Правительства Дагестана Рамазан Джафаров провел совещание по вопросам проведения командно-штабных учений с органами управления и силами гражданской обороны.
Сотрудники МЧС Дагестана проходят плановые учения

В нем приняли участие представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления республики, а также организаций по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Открывая совещание, вице-премьер республики озвучил основные задачи, предстоящие реализовать в ходе учений, которые стартовали в трех городах республики: в Махачкале, Каспийске и Кизилюрте.

Джафаров подчеркнул, что мероприятия проводятся с целью повышения уровня готовности и слаженности действий руководителей, сил и средств гражданской обороны при проведении мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей.

В свою очередь начальник Главного управления МЧС России по РД Нариман Казимагамедов добавил, что в рамках учений проходят мероприятия

по развертыванию объектов гражданской обороны - защитных сооружений, постов радиационного химического наблюдения, пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, санитарно-обмывочных пунктов, станций обеззараживания техники и одежды. 

Также было отмечено, что будут отработаны действия аварийно-спасательных и пожарно-спасательных подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения.

«Проведение данных учений позволяет реально определить готовность необходимых сил, средств и ресурсов, которые могут быть задействованы для проведения мероприятий по гражданской обороне в республике. Подобные тренировки проводятся раз в квартал», - рассказал Казимагамедов.

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