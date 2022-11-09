Татьяна Беляева: «Более 50% объектов здравоохранения первичного звена в сельской местности на износе»

Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева рассказала о реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» и ответила на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции на площадке «Дагестанской правды».

Татьяна Беляева рассказала, на каком этапе находится здравоохранение в республике, о первостепенных и актуальных вопросах, стремлении к оказанию качественной специализированной помощи и привлечении молодых специалистов.

«Программа “Модернизация первичного звена здравоохранения” реализуется уже второй год. Проведя анализ, мы должны отметить, что более 50% объектов здравоохранения сельской местности имеют износ. У нас на сегодня порядка 6% учреждений первичного звена – это фельдшерско-акушерские пункты, которые, как правило, находятся в арендованных помещениях. Финансирование программы модернизации включает в себя закупку медицинского оборудования в первичное звено – более 379 единиц закуплено в этом году и на сегодня более 375 единиц медицинского оборудования уже поставлено», – отметила министр.

Помимо оборудования, в финансирование входит оснащение дополнительным санитарным автотранспортом для транспортировки пациентов в медучреждение или врача к пациенту. Таких единиц автотранспорта в этом году было поставлено 91. Кроме того, сюда относится и ремонт объектов здравоохранения. На сегодняшний день ремонтируется порядка 60 учреждений первичного звена, более 30 объектов полностью завершены, а также до конца декабря практически все объекты будут достроены.

Отметим, что реализация программы напрямую связана с программой «Земский доктор/фельдшер». На сегодня в Дагестане 107 специалистов, трудоустроенных в сельские населенные пункты.

«Открывая фельдшерские пункты, специалисты отмечают, что это абсолютно другие условия, это желание людей приходить в этот фельдшерский пункт и наблюдать своих детей. Посещаемость их в разы возросла», – рассказала Беляева.

На пресс-конференции журналистами был поднят вопрос приема пациентов по электронной записи вместо живой очереди.

«Мы участвовали в реализации пилотного проекта “Запись на прием к врачу”, потому что видели, что запись к врачу через портал “Госуслуги” или “Мое здоровье” очень длительная. Нам удалось сократить время записи, минимизировать определенные этапы, затрудняющие запись, и сегодня она в разы упрощена. Так как эта проблема есть во всех регионах, мы вступили в еще один пилотный проект по модерированию записи на прием к врачу и надеемся, что ситуация выровнится», – подчеркнула она.

Журналистами также был поднят вопрос касательно граждан с диабетом, эпилепсией и онкологическими заболеваниями, что не могут получить медикаменты. Татьяна Беляева отметила, что в этом году было распределение средств на закупку лекарственных препаратов для лиц дополнительного лекарственного обеспечения.

«Мы всегда предлагаем, чтобы назначенный альтернативный препарат можно было применить под наблюдением врача, даже в условии стационара, для понимания того, насколько этот препарат ему подходит и в последующем его можно было бы заменить», – подытожила министр.