Около 3,5 тыс дагестанцев подлежат осеннему призыву

В республике начался осенний призыв. Кого призовут на воинскую службу, где они будут служить и что будет с теми, кто проигнорирует повестку – обо всем этом рассказал военный комиссар республики Даитбег Мустафаев на пресс-конференции с дагестанскими журналистами.

Напомним, что в соответствии с указом Президента Российской Федерации, осенний призыв в этом году перенесли на месяц позже.

Как рассказал военный комиссар, изменение сроков проведения осеннего призыва обусловлено загруженностью сотрудников военного комиссариата, которые проводили частичную мобилизацию.

«Осеннему призыву подлежат 120 тысяч граждан РФ, что на 7,5 тыс. меньше, чем осенью прошлого года. Проведению осеннего призыва граждан РД военные комиссариаты республики готовы. Направлению в войска подлежат около 3,5 тыс. дагестанцев», - сообщил военный комиссар.

Как рассказал представителям региональных СМИ Даитбег Мустафаев, проходить военную службу граждане будут во всех видах и родах войск, в том числе в военно-морском флоте, в воздушно-десантных войсках и в войсках федеральной службы национальной гвардии.

А также военный комиссар уточнил, что службу призывники будут нести на всей территории РФ, за исключением Луганской, Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Для своевременной отправки военнослужащих призывников на республиканском сборном пункте созданы все условия, на всех призывников будут обеспечены вещевым имуществом, продовольствием, необходимым несессерами, банковскими и персональными электронными картами.

К проведению мероприятий призывов привлечены все органы исполнительной власти республики, а также большая категория общественных организаций, среди них «Комитет солдатских матерей», представители казачества, - отмечает Мустафаев.

Военный комиссар призвал не игнорировать повестки и своевременно в указанный в повестке срок явится в военные комиссариаты для прохождения мероприятий призыва и направления в воинские подразделения.

«Обращаем внимание по неприбытию призывников по повестке без уважительной причины является нарушением, данные граждане будут привлекаться к ответственности. Служба в вооруженных силах РФ является почетным долгом каждого гражданина», -сказал Мустафаев.

Кроме того, было отмечено, что у призывников после 3 месяцев службы есть возможность принять участие в спецоперации, заключив контракт.

По всем вопросам, возникающим в ходе проведения призыва можно обратиться по номеру: 122.