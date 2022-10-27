Порядка 2,5 тыс. домовладений в Дагестане включено в программу догазификации

Сегодня на площадке РИА «Дагестан» состоялась пресс-конференция с министром энергетики и тарифов РД Ризваном Мурадовым, где он рассказал о ходе реализации программы догазификации в Дагестане.

Поприветствовав журналистов, глава ведомства напомнил, что целью программы является бесплатное подключение к газовым сетям частных домовладений в уже газифицированных населенных пунктах.

«Учитывая актуальность и востребованность данной программы, по поручению Президента РФ Владимира Путина данная программа будет продлена после 2022 года. Кроме того, отдельным категориям граждан размер единовременных выплат будет увеличен до 100 тыс. рублей», – сказал он.

На последнем заседании оперштаба по социально-экономическому развитию региона министром озвучена инициатива расширить перечень льготных категорий граждан и включить в него семьи, чьи родственники погибли в ходе исполнения СВО на Украине.

По словам Ризвана Мурадова, в республике на сегодняшний день количество граждан, подающих заявление для участия в программе, увеличилось.

Вместе с тем большое количество заявлений вынужденно отклоняется за неимением правоустанавливающей документации на землю, домовладения. Так, по этой причине из поданных 3000 заявок 600 – отклонены.

«На сегодняшний день уже подано заявлений 3750: из них принято 313 и отклонено 619 заявлений», – отметил министр.

Говоря о цифрах и объемах проделанной работы, было отмечено, что в сводном и пообъектном плане-графике в региональной программе включено 2492 домовладения в 304 населенных пунктах республики.

Он также добавил, что отдельным категориям граждан предусмотрено как подведение газа до земельного участка, так и внутридомовая разводка, подключение газопотребляющего оборудования, установка газового счетчика.

Было отмечено, что уровень газификации республики составляет 75,8%, что является неплохим показателем по стране. Глава ведомства подчеркнул, что в республике негазифицированными остаются 11 районов и Бежтинский участок.

«Поставлена задача об ускоренной газификации данных населенных пунктов региона. Работы над этим активно ведутся. Известно, что это горные, труднодоступные районы. Необходимо проанализировать ситуацию, поэтому при последних корректировках мы предусмотрели суммы для разработки топливно-энергетического баланса. Это даст возможность определить, какой для использования в этих местностях наиболее выгодный вид энергии: будет ли это газ, электроэнергия либо энергосберегающие котлы», – пояснил он.

Также министр подчеркнул, что под программу догазификации подпадают и социально значимые объекты. В частности, речь шла о 40 образовательных учреждениях, которые уже включены в действующую программу. Они, по его словам, отбирались с учетом того что именно используют для отопления: дрова, дизельное топливо, угольили электроэнергию.

Подробнее о том, как реализуется программа догазификации в регионе, можно узнать из видеоматериала РИА «Дагестан».