ЗАМАНА - Минэкономразвития Дагестана рассказало о реализуемых госпрограммах и нацпроектах

Минэкономразвития Дагестана рассказало о реализуемых госпрограммах и нацпроектах

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18 октября, 2022. Вторник 09:54
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Минэкономразвития Дагестана рассказало о реализуемых госпрограммах и нацпроектах

На площадке РИА «Дагестан» прошла пресс-конференция врио министра экономики и территориального развития РД Адильхана Ахмедова, который рассказал о реализуемых госпрограммах и нацпроектах в Дагестане.

Минэкономразвития Дагестана рассказало о реализуемых госпрограммах и нацпроектах

 

По словам руководителя ведомства, одно из значимых событий в 2022 году – принятие Стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года. Разработке и утверждению Стратегии предшествовала большая и кропотливая работа. Министерство ежегодно формирует прогнозы социально-экономического развития республики на долгосрочные и краткосрочные периоды, мониторит ход реализации государственных программ и национальных проектов. «Это проекты поддержки инициатив муниципальных образований. Это своего рода такой элемент инициативного бюджетирования. Жители населенных пунктов могут непосредственно участвовать в процессе формирования бюджета для развития муниципалитета», — рассказал Ахмедов. Врио министра отметил, что самые востребованные проекты — «100 школ» и «Местные инициативы». «По проекту «100 школ» с 2018 по 2021 год проведен капремонт более чем в 570 школах, что позволило решить самые острые проблемы в развитии общеобразовательных учреждений. На проект «Местные инициативы» в этом году предусмотрено 400 млн рублей. Когда мы начали принимать заявки, то выявилось, что количество заявок многократно превышает тот объем денег, который он изначально предусматривал. Более чем на 1 млрд рублей. При бюджете в 400 млн и с учетом этого руководством республики было принято решение об увеличении объемов финансирования до 600 млн рублей. В результате нам удалось охватить 128 проектов», – пояснил Ахмедов. В 2022 году на реализацию программы «Социально-экономическое развитие горных территорий РД», реализуемой с целью оказания поддержки предпринимателям, живущим в горных районах региона, направлено около 75 млн рублей. Говоря о предварительных итогах работы министерства, глава ведомства сообщил, что, несмотря на всю сложность, республика демонстрирует положительную динамику по большинству показателей.


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