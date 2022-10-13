Мухтарбий Аджеков провел совещание по вопросам развития мелиорации и рисоводства в Дагестане

Сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Мухтарбий Аджеков провел в Кизлярском районе совещание по вопросам развития мелиорации и обеспечения поливной водой рисоводов республики, сообщили информагентству в пресс-службе аграрного ведомства.

Мероприятие прошло с участием директора Минмелиоводхоза РД Залкипа Курбанова, первого заместителя главы Кизлярского района Тимура Гаирбекова, начальника Управления растениеводства, земельных и имущественных отношений Минсельхозпрода РД Джамболата Шаибова и глав ведущих рисоводческих хозяйств региона.

На совещании Мухтарбий Аджеков отметил, что кампания по уборке риса в Дагестане идет с опережением графика, чему способствуют, в том числе благоприятные погодные условия.

По его словам, развитие рисоводства в республике продолжится. С этой целью будет усилена работа по строительству и реконструкции мелиоративных систем, в том числе внутрихозяйственных. В 2023 году в регионе планируется реализовать ряд проектов в области мелиорации.

«Заниматься рисоводством сегодня рентабельно, наш рис востребован на рынке. Поэтому это направление поддерживает Минсельхоз России. Мы со своей стороны будем расширять площади под рисом. Почти все наши главные рисоводческие районы заявили о намерении увеличить посевные площади в будущем году. Наша общая задача – обеспечить эти территории поливной водой», – сказал министр.

Залкип Курбанов заявил, что в республике будут продолжены работы по реконструкции мелиоративных систем для качественного и своевременного обеспечения аграриев водой.

При этом он отметил, что тариф на услуги по подаче поливной воды в Дагестане – один из самых низких по стране. Так, по сравнению с соседним Ставропольским краем он ниже в семь раз. Руководитель Минмелиоводхоза РД призвал сельхозтоваропроизводителей соблюдать норму полива, которая на сегодняшний день составляет 24 тыс. кубометров на гектар.

В заключение министр объявил о создании рабочей группы, которая займется подготовкой к севу риса в будущем сезоне. В нее войдут представители Минсельхозпрода РД, Минмелиоводхоза РД и администрации Кизлярского района.