ЗАМАНА - Заседание Совета ректоров вузов Дагестана прошло в Даггосуниверситете

Заседание Совета ректоров вузов Дагестана прошло в Даггосуниверситете

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13 октября, 2022. Четверг 16:10
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Заседание Совета ректоров вузов Дагестана прошло в Даггосуниверситете

В Дагестанском государственном университете прошло заседание Совета ректоров вузов Дагестана. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе вуза.

Заседание Совета ректоров вузов Дагестана прошло в Даггосуниверситете

Председатель Совета ректоров вузов РД, ректор ДГУ Муртазали Рабаданов озвучил повестку, которая включала вопросы, касающиеся работы с иностранными студентами и реализации Координационным центром ДГУ региональных задач Минобрнауки РФ в вопросах гражданско-патриотического воспитания, профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов идеологии экстремизма и терроризма.

Руководители вузов обменялись опытом организации обучения и адаптации иностранных студентов в современных условиях, поделились лучшими практиками в этом направлении. Начальник управления по вопросам миграции Магомед Магомедов напомнил, что из-за последних событий необходимо быть особо внимательными при принятии в вуз иностранных студентов.

Рассказывая о работе Координационного совета, Магомед Магомедов отметил, что перед Центром стоят задачи по созданию на базе образовательных организаций площадок для открытого диалога, где молодые люди смогут поднимать волнующие их темы.

«Проблем сегодня в молодежной среде много и носят они в основном деструктивный характер: это и радикализм, колумбайн, скулшутинг, суицидальные проявления, распространение фейков и т.д. Эти проблемы мы обсуждаем с экспертами и находим возможные пути решения», – рассказал Магомедов.

В заседании приняли участие председатель Комитета по образованию и науке НС РД Елена Павлюченко, начальник управления по вопросам миграции Магомед Магомедов, руководитель Координационного совета ДГУ Магомед Магомедов, а также сотрудники отдела международного образования ДГУ.

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