Дагестанцам рекомендуют актуализировать данные перед получением цифровых медицинских полисов

В связи с введением в России цифровых медицинских полисов с 1 декабря текущего года жителям республики рекомендуют заранее актуализировать свои персональные данные для дальнейшей замены старых полисов на полисы нового образца. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе ТФОМС Дагестана

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«Цифровыми станут все полисы, в том числе выданные ранее. При обращении в медучреждение можно будет предъявить только документ, удостоверяющий личность. Данные полисов ОМС будут храниться в единой информационной системе. В настоящее время проводятся актуализация сведений о застрахованных лицах и внесение данных в систему», – отмечается в сообщении.

Обратиться в страховую компанию следует до 1 декабря в случаях: если у вас изменился документ, удостоверяющий личность (по достижению определенных возрастов); истек срок временного свидетельства (через 45 рабочих дней со дня выдачи); и если вы имеете полис ОМС «старого» образца (полученный до 1 мая 2011 года).

Для получения консультации по вопросам актуализации данных и получения полиса ОМС можно обратиться в единый контакт-центр системы ОМС по РД: 8-800-2222-905.