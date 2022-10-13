ЗАМАНА - Дагестанцам рекомендуют актуализировать данные перед получением цифровых медицинских полисов

Дагестанцам рекомендуют актуализировать данные перед получением цифровых медицинских полисов

Автор
13 октября, 2022. Четверг 16:07
|||
Дагестанцам рекомендуют актуализировать данные перед получением цифровых медицинских полисов

 

 В связи с введением в России цифровых медицинских полисов с 1 декабря текущего года жителям республики рекомендуют заранее актуализировать свои персональные данные для дальнейшей замены старых полисов на полисы нового образца. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе ТФОМС Дагестана

Дагестанцам рекомендуют актуализировать данные перед получением цифровых медицинских полисов

.

«Цифровыми станут все полисы, в том числе выданные ранее. При обращении в медучреждение можно будет предъявить только документ, удостоверяющий личность. Данные полисов ОМС будут храниться в единой информационной системе. В настоящее время проводятся актуализация сведений о застрахованных лицах и внесение данных в систему», – отмечается в сообщении.

Обратиться в страховую компанию следует до 1 декабря в случаях: если у вас изменился документ, удостоверяющий личность (по достижению определенных возрастов); истек срок временного свидетельства (через 45 рабочих дней со дня выдачи); и если вы имеете полис ОМС «старого» образца (полученный до 1 мая 2011 года).

Для получения консультации по вопросам актуализации данных и получения полиса ОМС можно обратиться в единый контакт-центр системы ОМС по РД: 8-800-2222-905.

Прочитано 20 раз

Последнее от Осман

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top