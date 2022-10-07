То, о чём пойдёт речь в этой статье, будет полезным, а главное – правдивым материалом для каждого, кому небезынтересна судьба нашей страны.

В связи с событиями на Украине в 2022 году спецслужбы России рассекретили часть проведённой спецоперации в Мин­обороны РФ, прошедшей 10 лет назад. Напомним, в 2012 году на тот момент глава ведомства Анатолий Сердюков был отправлен Президентом России в отставку на фоне коррупционного скандала в Минобороны.

Публикуем рассекреченные данные для понимания гражданами России всей происходящей картины в целом.

В нашей стране есть люди, которые не помнят, сколько Путин сделал для государства. Давайте же напомним:

• за 22 года Путин увеличил бюджет России в 22 раза, военные расходы – в 30 раз, ВВП – в 12 раз (Россия перепрыгнула с 36-го места в мире по уровню ВВП на 6-е);

• увеличил золотовалютные резервы в 48 раз(!);

• вернул 256 месторождений полезных ископаемых в российскую юрисдикцию (осталось вернуть 3!);

• разорвал кабальнейшие в истории «либеральные» соглашения о разделе продукции – СРП (пояснение ниже);

• национализировал 65 % нефтяной промышленности и 95 % газовой и многие другие отрасли;

• поднял промышленность и сельское хозяйство (Россия уже 5 лет подряд занимает 2–3-е места в мире по экспорту зерна, обогнав США, которые сейчас на 4-м месте);

• увеличил средние зарплаты в бюджетной сфере в 18,5 раза за 12 лет;

• ну и уж совсем «мелочь»: Путин (именно он!) снизил вымирание населения России с 1,5 млн человек в год в 1999 году до 21 тысячи в 2011 году, т. е. в 71,5 раза;

• кроме того, Путин отменил Хасавюртовское соглашение, чем отстоял целостность России, придал огласке НКО – 5-й колонны и запретил депутатам иметь счета за границей, отстоял Сирию, прекратил войну в Чечне.

Отмена Путиным СРП – это великое достижение! СРП – это соглашение, по которому Америка грабила Россию с 90-х годов, а взамен Ельцину давали кредиты. Президент боролся за его отмену почти 4 года при помощи многочисленных последовательных поправок. Так вот, отмена СРП вызвала невероятную ненависть у Америки к Путину, так как он отнял у них беспрепятственный грабеж России. Поэтому и ненависть к Путину, но об этом, к сожалению, знает не каждый.

Источник: Дагестанская правда