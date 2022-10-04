В Дербенте состоялась молодежная просветительская акция Российского общества «Знание»

Как театр позволяет по-новому взглянуть на привычную жизнь и что стоит за созданием одного из самых популярных спектаклей Дербента, рассказали молодым дагестанцам в Государственном Табасаранском драматическом театре. 3 октября в театре прошла Всероссийская просветительская акция Российского общества «Знание» «В первом ряду».

Просветительская акция «В первом ряду» ориентирована на молодежь и ставит своей целью знакомство нового поколения с историей российского театра, различными театральными профессиями и самим процессом создания спектаклей. Общество «Знание» проводит ее совместно с наставниками во всех восьми федеральных округах, которые подготовили для молодых людей увлекательные мастер-классы, экскурсии, творческие встречи. Так, молодые жители Дербента познакомились с работой Государственного Табасаранского драматического театра.

Главный режиссер табасаранского театра Джанбулат Габибов поприветствовал юных театралов – студентов Дербентского филиала Дагестанского Государственного университета на открытии акции в стенах театра.

Основной темой встречи наставников и участников акции — а это молодые жители Дербента от 16 до 25 лет — стало обсуждение одного из самых успешных спектаклей театра — комедии «Наши времена». История повествует о жизни простых горцев, о верности данному слову, о любви и благородстве, об интересном жизненном выборе, перед которым оказался главный герой пьесы. Создатели спектакля рассказали молодым гостям, как им удалось показать привычный быт и повседневную жизнь горцев, но с новой стороны, деликатно и с невероятным юмором.

Режиссер-постановщик спектакля — главный режиссер Табасаранского театра Джанбулат Габибов — описал, как проходили многократные репетиции, обсуждение характеров героев и поиск их ярких черт, жаркие споры и до боли смешные эпизоды. Рассказ об этой творческой синергии вдохновил молодых слушателей и позволил взглянуть на традиционный театр с увлекательной стороны.

О том, как шла работа над текстом пьесы, гостям рассказал руководитель литературной части театра Абдурагим Абдурахманов. Описание быта горцев, формирование диалогов героев, расстановка юмористических акцентов — множество деталей, которые являются словесной основной спектакля, описал наставник. Абдурагим Абдурахманов также остановился на трудоемком «лабораторном периоде» работы с актерами: на читках пьесы и предварительных эскизах постановки, поиске интонаций, пауз, взглядов и мизансцен.

Главный художник театра Абдурахман Османов погрузил молодых слушателей в яркий мир художественной составляющей работы. Художник рассказал, как создаются эскизы декораций и костюмов, при помощи каких элементов одежды можно подчеркнуть характер героя, а какими деталями декораций передать атмосферу действа. Ребята узнали, из каких этапов состоит художественное оформление постановки, как выглядит макет спектакля и, в частности, к каким художественным средствам обратились создатели спектакля «Наши времена».

О столь же важной, а порой и определяющей всю творческую жизнь стороне спектакля — о его техническом обеспечении слушатели узнали из выступления директора театра Алимурада Алимурадова. Изготовление декораций и костюмов, подготовка реквизита, настройка техники, подбор звука и света — все то, что наряду с актерской и режиссерской работой наполняет спектакль жизнью, описал директор. Источник: https://derbent-news.ru/news/media/2022/10/4/v-derbente-sostoyalas-molodezhnaya-prosvetitelskaya-aktsiya-rossijskogo-obschestva-znanie/

"Дербентские новости"