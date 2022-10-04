Александр Новак и Сергей Меликов обсудили вопросы развития топливно-энергетического комплекса Дагестана

Обсуждались вопросы подготовки энергетической инфраструктуры региона к осенне-зимнему периоду, а также перспективные инфраструктурные проекты.

Так, среди ключевых тем – подготовка объектов электроэнергетики к отопительному сезону, реализация Программы повышения надежности электросетевого комплекса РД на период 2022-2025 гг., а также вопросы экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и перспективные проекты строительства ветровых электростанций в регионе.

На сегодняшний день готовность республики к осенне-зимнему периоду составляет 68%. В рамках реализуемой программы повышения надежности электросетевого комплекса на период 2022-2025 гг. предусмотрена реконструкция 30 подстанций напряжением 110/35 кВ, а также 54 воздушных линий напряжением 110/35/10 кВ. В 2022 году в рамках этой программы предполагаются объемы работ на общую сумму 1,87 млрд рублей на подстанциях 35/110 кВ и воздушных линиях 35/110кВ. Ряд мероприятий запланирован и по линии подготовки объектов газоснабжения.

В Дагестане также продолжается работа по консолидации газораспределительных сетей и электросетевого хозяйства. Что касается новых проектов в сфере возобновляемых источников энергии, регион совместно с АО «НоваВинд» планирует реализовать инвестпроект по строительству ветроэлектростанций мощностью до 315 МВт на территории города Махачкала, Новолакского и Кумторкалинского районов. Ранее между Дагестаном и компанией было заключено соглашение о сотрудничестве. Выход на полную проектную мощность намечен на 2026 год.

Сергей Меликов также рассказал вице-премьеру об основных показателях развития республики и о перспективных проектах, которые планируется реализовать в будущем. Кроме того, речь шла о мероприятиях по комплексному развитию г. Дербента до 2025 года.

«За какой бы проект мы ни взялись для повышения качества жизни дагестанцев, мы всегда ощущаем поддержку Правительства России. Вы неоднократно лично принимали участие в решении проблем республики, за что дагестанцы Вам благодарны. Мы понимаем, что, несмотря на сегодняшние вызовы, на первом месте должно быть благополучие наших граждан, в том числе обеспечение их комфортными условиями для жизни – газом, светом, водой, дорогами, о чём мы с Вами сегодня и говорили. Ну и конечно, для нас важно привлечение инвестиций в Дагестан. У республики очень много возможностей. Спасибо, что помогаете нам раскрывать этот потенциал», – отметил Сергей Меликов.