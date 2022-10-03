Хорошие стихи незабываемы

К. Паустовский в своей книге «Золотая роза» писал: «Тот не писатель, кто не прибавил к зрению человека хотя бы немного зоркости». Айша Курбанова – одна из тех писателей, которые делают всё в пределах своих возможностей ради безоблачного счастья детей.

В её небольшую по формату книжку стихов «Маленькие умники» вошли стихи для детей младшего школьного возраста. Герои её произведений искренни, по-детски наивны, доброжелательны, мечтательны и упрямы в достижении своих целей. Они в таком возрасте, когда им хочется все исследовать, когда им интересно все потрогать, увидеть всё своими глазами, понять своим чутьем.



В стихотворении «Кукле скучно» девочке Разият жалко сиротливо лежащую игрушку, о которой кроме неё никто не заботится, не ласкает, не поёт ей колыбельную песню. Девочка по-взрослому заботится о кукле, дарит ей свою любовь.



А в публикации «Пусть мама поспит» маленький Ахмед трогательно просит сестру не будить маму, чтобы у неё «не разболелась голова», а сам спешит ускользнуть на улицу, пока мама этого не заметила.



В произведении «У тебя же нет подарков» маленький Шарапутдин крепко обнимает соскучившуюся по нему бездетную тётю, которая протягивает ему большой пакет с подарками. Тётин муж тоже просит Шарапутдина обнять и его. Ребенок удивляется просьбе дяди, который пришел в гости с пустыми руками: «… У тебя же нет подарков».



В стихотворении «Кот Джалиля» ребенок удивляется тому, как удается коту оставаться таким белоснежно-чистым, когда он не любит ни купаться в реке, ни умываться дома в ванной, а его белые рубашки пачкаются до вечера.



В книжку включены и стишки-потешки, что любят дети в раннем детстве. Лирическим героям таких стихотворений кажется, что с животными, птицами, даже с игрушками можно общаться, как с людьми, доверять им свои тайны, делиться с ними со своими мечтами.

В стихотворении «Мяч» ребенок слышит в звоне подпрыгивающего резинового мяча ответы, на заданные им вопросы. Тап

– Журугси тап!

– Дянг-дянг?

– Х1яз бирех1ев?

– Дянг-дянг.

– Арцахъишив?

– Дянг-дянг!

– Лайбак1ишив?

– Дянг-дянг...

– Дикахъишав?

– Дянг-дянг...

– Гьимбурк1уду?

– Дянг-дянг.

– Се бик1уда?

– Дянг!Дянг!

– Се балада?

– Дя-я-янг! Дя-я-я-янг!

Детям нравится напевность в стихах. Поэтому автор старается писать их для детей так, чтобы они не только легко читались, но и ярко впечатлялись, чтобы юные читатели могли сопоставить свои поступки с поступками героев произведений.

Есть такая пословица: «Достоинство слова в краткости». Это видно из небольших, но содержательных стихов Айши Курбановой.

Муха

– Где же тут моя вина,

Что черна я, как смола.

Не виню же я природу,

Что мала совсем отроду.

Или же:

Зайчонок

– Косоглаз я и линяю,

И трусливым я бываю,

Всё ж я краше лицемеров –

Ведь двуликим не бываю.

В сборнике «Маленькие умники» особое место занимают стихи, отражающие внутренний мир детей. Герои таких стихотворений активны и, при необходимости, способны отстоять свои взгляды и принципы. Они в таком возрасте, когда им хочется достичь своих целей любой ценой.

«Любовь к ребенку в нашей специальности – это плоть и кровь воспитателя как силы, способной влиять на духовный мир другого человека.

Педагог без любви к ребенку – все равно, что певец без голоса, музыкант без слуха, живописец без чувства цвета», – писал В. А. Сухомлинский.

Айша Курбанова, как автор стихов, способна влиять на духовный мир детей. Она – певец, у которой оригинальный творческий голос. Она – живописец, который очень тонко изображает чувства и своеобразное видение малышей.



Любовь к детям помогает Айше Курбановой, работающей в МКОУ «Новокаякентская СОШ», где проводится огромная работа для развития познавательных интересов учащихся, их пытливости, доброты и творческого поиска. Ведь для каждого учителя хорошие знания учащихся, пробуждение их творческих поисков – это награда. А возможность видеть в глазах ребёнка радость познания и осознания своих способностей – это для поэта радость вдвойне. Именно желание увидеть в глазах учащихся подобную радость ставит Айшу Курбанову перед необходимостью искать пути, чтобы доступно, легко показать им свой поэтический мир.



Чувство своей ответственности к расширению умственного кругозора детей заставляет её искать для каждого нового произведения что-то интересное, эвристическое.

Хорошие стихи незабываемы, они способны создавать в душе юных читателей атмосферу доброжелательности и нравственной чистоты.

Аминат Гапизова, член Союзов писателей и журналистов России.

Г. Махачкала