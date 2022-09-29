Сергей Меликов провел заседание регионального политсовета «Единой России»

Члены политсовета обсудили ход реализации федеральных партийных проектов «Новая школа», «Историческая память» и «Городская среда» на территории республики, а также волонтерскую деятельность регионального отделения «Единой России».

Сергей Меликов поприветствовал собравшихся и отметил, что никакие проблемы не должны останавливать работу по решению основных вопросов по социально-экономическому развитию республики.

«Стагнация в республике на протяжении почти 25 лет приводит к тому, что по некоторым направлениям мы всё начинаем с нуля. И поэтому мы отстаем от других регионов в некоторых отраслях. При том, что народ Дагестана не менее трудолюбивый и предприимчивый, а республика располагает всеми условиями для развития.

Вернуть то, что было выведено из хозяйственного оборота, заставить всё это приносить пользу, дать Дагестану то, что республика сегодня заслуживает, – вот наша задача на сегодняшний день.

Какая бы обстановка ни была в стране, как бы тяжело ни было нам, мы не должны переставать заниматься основными вопросами по социально-экономическому развитию республики», – отметил глава региона.

Далее выступила региональный координатор федерального партийного проекта «Новая школа» Елена Павлюченко. Она рассказала о ходе реализации на территории республики проекта, направленного на развитие инфраструктуры образования – строительство новых детских садов, школ, проведение капитального ремонта в них, создание доступной образовательной среды.

По словам Павлюченко, в 2022-2025 годах в Дагестане планируется строительство 159 объектов образования (103 школ и 56 детских садов). В 2022 году будут введены в эксплуатацию 87 объектов образования (43 школы и 44 детских сада). 1 сентября в республике были открыты 4 школы и 17 детсадов.

«Хочу отметить, что на этапе строительства и сдачи этих объектов в эксплуатацию депутаты парламента, муниципальные депутаты, представители «Единой России» систематически выезжали на объекты, взаимодействовали с подрядчиками, с представителями дирекции Единого государственного заказчика, местными администрациями и представителями Министерства по земельным и имущественным отношениям. Эта работа продолжается и в настоящее время на объектах, которые сейчас еще строятся», – отметила руководитель проекта.

Также в 2022 году по инициативе «Единой России» в рамках программы «Модернизация школьных систем образования РД» проведён капремонт в 191 общеобразовательной организации (210 зданий) в 40 муниципалитетах. На эти цели было выделено 3 млрд рублей.

В текущем году в республике впервые реализуется проект по капремонту детских садов в рамках Республиканской инвестпрограммы. На эти цели предусмотрено 300 млн рублей. В настоящее время Минэкономразвития определило 32 детских сада в 23 муниципалитетах республики.

Затем участники заседания почтили память жертв погибших в теракте в Ижевске минутой молчания.

О реализации в республике проекта «Историческая память» рассказал региональный координатор, министр по делам молодёжи РД Камил Саидов:

«Проект реализуется в регионе в полном объеме. Одним из крупных мероприятий, организованных в рамках проекта, стала акция «Бессмертный полк», которая объединила 135 тысяч дагестанцев.

Впервые в Дагестане масштабно прошли акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти», были зажжены 10 тысяч свеч.

Впервые в рамках проекта «Историческая память» при поддержке регионального Минспорта мы смогли провести такую масштабную акцию.

В рамках акции «Георгиевская ленточка» при содействии региональных местных отделений партии было роздано 8 тысяч ленточек. Мероприятие проходило во всех муниципальных образованиях республики, в общем по всей республике мы раздали 20 тысяч лент.

Самым крупным мероприятием проекта является «Исторический диктант». В этом году мы впервые после ковидных ограничений провели его так масштабно – 110 площадок и более 15 тысяч человек по всей республике.

Также ежегодно проводится акция по посещению ветеранов ВОВ в преддверии майских праздников. В ней принимают участие депутаты всех уровней. К сожалению, каждый год ветеранов становится все меньше, в прошлом году депутаты посетили 27 ветеранов. На сегодняшний день их 22.

В рамках акции по благоустройству мемориальных и памятных мест проводятся субботники на мемориальных объектах и комплексах. Основная акция прошла на русском кладбище в Махачкале, там прошел субботник. Так, по всей республике прошло 20 таких мероприятий.

По инициативе секретаря регионального отделения партии Сергея Меликова в этом году мы запустили акцию «Знамя Победы», она прошла успешно по всей республике. Были расклеены тематические наклейки на местах», – доложил Камил Саидов.

Координатор партийного проекта «Городская среда» Нариман Темуркаев, говоря о реализации проекта в регионе, отметил, что в период с 2017 по 2021 годы было благоустроено 384 дворовые территории, 440 общественных пространств в 10 городах и 223 сельских поселениях республики. На эти цели было выделено около 6 млрд рублей. При этом расходы республиканского бюджета составляют не более 1% этих сумм.

В текущем 2022 году в рамках этого проекта в 47 муниципальных образованиях предусмотрено благоустройство 179 территорий: 117 – общественных и 62 – дворовых. На это выделено около 1,2 млрд рублей.

Темуркаев добавил, что для более детального изучения запросов населения и для широкого их вовлечения в решение вопросов развития городской среды партией «Единая Россия» создана горячая линия.

«Туда поступают все жалобы и предложения от населения. Ни одно обращение не остается без внимания и рассматривается с выездом на место с участием представителей муниципалитетов, подрядных организаций и других лиц, имеющих отношение к реализации проекта.

Думаю, что работа в этом направлении должна быть продолжена и активизирована. При этом высока должна быть ответственность руководителей и ответственных лиц муниципалитетов. От этого будет зависеть и авторитет партии, и результативность при реализации проекта», – отметил Темуркаев.

Заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Магомед Магомедов доложил о волонтерской деятельности партии. По его словам, с первых дней начала проведения СВО по поручению главы Дагестана Сергея Меликова региональное отделение партии формирует и отправляет гуманитарные грузы для беженцев ДНР и ЛНР, которые находятся в пунктах временного размещения в Ростове, Крыму, а также на освобожденные территории. К сбору гумпомощи подключены все местные отделения партии, органы власти и общественные организации.

На сегодняшний день общий вес отгруженного груза для гражданского населения составляет более 1119 тонн, для военных – 110 тонн.

В преддверии начала нового учебного года в рамках партийной акции «Собери ребенка в школу» для школьников из ЛНР и ДНР подготовили и отправили 100 комплектов всех необходимых школьных товаров.

Совместно с региональной общественной приемной партии на освобожденные территории отправлено несколько тысяч книг, а также письма и детские рисунки военнослужащим в рамках акции «Zащитникам Отечества».

Кроме того, для оказания помощи в пунктах временного размещения беженцев на территорию ДНР были направлены 4 волонтера республиканского отделения «Молодой гвардии Единой России». Один из них – Рамазан Гатаев – находится там и сегодня, он помогал в организации референдума.

Подводя итоги заседания политсовета, Сергей Меликов поблагодарил активистов партии за проведенную работу и отметил, что всё внимание сегодня должно быть направлено на поддержку военнослужащих, мобилизованных граждан и их семей.

Затем прошло торжественное вручение партийных билетов новым членам партии и Благодарностей Главы РД волонтёрам дагестанского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» за оказание помощи жителям ДНР и ЛНР.