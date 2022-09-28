Выставка «Раздаю радугу» к 90-летию Фазу Алиевой открылась в Махачкале

Литературный музей имени Расула Гамзатова (филиал Национального музея Дагестана им. А. Тахо-Годи) представил выставку «Раздаю радугу», посвященную юбилею народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе музея.

В экспозицию вошли редкие документы, личные вещи и подарки, сделанные почитателями таланта поэтессы. Заслуги поэтессы отмечены самыми высокими государственными и общественными наградами, в том числе орденом Святого апостола Андрея Первозванного. С ее именем связывают целую эпоху в истории многонациональной литературы народов России.

Славный путь женщины, ставшей символом Дагестана, нашел отражение и в фотолетописи, где она стала главной героиней – горянка, поэтесса, дочь гор и орлица лирики, как называли ее современники.