Конференция «Народы Дагестана в годы Великой Отечественной войны» прошла в Дагестане

Конференция «Народы Дагестана в годы Великой Отечественной войны», посвященная 80-летию освобождения территории Ногайского района от немецко-фашистских войск, прошла в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе Миннаца РД.

«С Ногайского района на войну уехало более двух с половиной тысяч человек. Во время партизанского движения там были дагестанские народы, они находились в районе села Кумли и давали отпор немецко-фашистским захватчикам. Сегодня подобное повторяется, ведь мы вынуждены отправлять наших ребят на специальную военную операцию», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбий Аджеков.

Важность мероприятия в связи с последними событиями в мире отметил первый заместитель министра по национальной политике и делам религий РД Гарун Давыдов.

«В течение почти 4 месяцев, начиная с августа по ноябрь 1942 года, в сёлах Ногайского района находились вражеские солдаты. Совместными усилиями партизан района и Красной Армии план выхода сил вермахта к Каспию, к его нефтяным богатствам был сорван, гитлеровцы были полностью изгнаны с территории района. Этот год является памятным не только для Ногайского района и республики, но и всего Северного Кавказа», – высказался Давыдов.

В рамках конференции главред газеты «Голос степи» Эльмира Кожаева предложила переиздать с новыми материалами архивную книгу про хронику боевых действий на территории района, ранее выпущенную к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В свою очередь директор Ортатюбинской школы Сапиет Межитова рассказала, что в каждом селе есть памятники и обелиски павшим в боях, за которыми ухаживают взрослые и дети.

«Наши деды, совершившие неимоверный подвиг в жесточайшей войне, не забыты. Их помнит уже несколько поколений и будут помнить будущие наши потомки», – подчеркнула она.