Вагаб Абдулхамидов: «Общая площадь лесных пожаров в 2022 году составила более 17,2 га»

Сегодня на площадке Республиканского информационного агентства «Дагестан» в ходе пресс-конференции руководитель Комитета по лесному хозяйству РД Вагаб Абдулхамидов рассказал представителям СМИ о профилактике лесных пожаров.

По его словам, в текущем году в лесах Дагестана было зафиксировано 3 пожара на общей площади 17,2 га, что в разы меньше по сравнению с 2020 годом, когда площадь возгорания в целом составила 196 га.

Говоря о профилактических мероприятиях, руководитель Комитета отметил, что в ведомственном комитете создана специализированная организация «Дагестанский лесопожарный центр», в пользовании которого находится 70 единиц техники, 1 тыс. 100 единиц оборудования и инвентаря (лопаты, грабли, ранцевые огнетушители, бензопилы).

«У данной организации в лесничествах республики имеются 5 филиалов в самых отдаленных районах. Такое расположение обусловлено тем, чтобы они покрывали максимальную площадь», – пояснил Абдулхамидов.

Руководитель Комитета по лесному хозяйству РД рассказал также о профилактических противопожарных мероприятиях, проводимых ведомством. Так, по его словам, в лесах республики проведены работы по минерализации полос протяженностью 831 км, а также осуществлена очистка дорог протяженностью 100 км.

«Также мы проводим и иные мероприятия – такие, как установка информационных щитов, и агитационно-профилактические мероприятия в школах, садах и среди взрослого населения. Всего таких мероприятий было проведено около 900», – отметил Вагаб Абдулхамидов.

Помимо всего, руководитель Комитета по лесному хозяйству Дагестана подчеркнул, что большой вклад в организацию работ по тушению лесных пожаров оказывает национальный проект «Экология», который действует с 2019 года.

Более подробно о деятельности Комитета по лесному хозяйству РД можете узнать из видеоматериала.