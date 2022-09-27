Сергей Меликов провел совещание по вопросам частичной мобилизации в Дагестане

«На прошлой неделе я поставил задачу провести частичную мобилизацию в строгом соответствии с теми рекомендациями, которые Верховный Главнокомандующий дал в своём обращении к нации и соответствующем указе, но, видимо, не все вы меня поняли», – заявил глава региона, открывая совещание.

События последних дней, по словам Сергея Меликова, демонстрируют поверхностное отношение к мероприятиям в рамках мобилизации со стороны военкоматов и некоторых глав муниципалитетов. Именно это отношение сделало возможным то, что проблемами людей пытались воспользоваться преступные группы, желающие дестабилизировать обстановку в стране.

В этой связи Сергей Меликов обратился к руководителям на местах: «Каждый должен страну защищать на своём участке. Не можете обеспечить процесс качественно и повернуться к людям лицом – идите в военкомат, пишите заявления, хоть так принесёте пользу Родине».

Также глава региона поставил задачу перед должностными лицами и общественными организациями посещать сборные пункты, в которые прибывают мобилизованные дагестанцы, а также организовать для военнослужащих необходимую помощь. Сергей Меликов планирует посещать эти пункты лично.

Глава Дагестана также подверг критике военкоматы за желание набрать как можно больше людей вместо кропотливой работы по отбору тех, кто действительно подходит для несения воинской службы.

Вместе с тем Сергей Меликов отметил усилия руководителей Махачкалы, Табасаранского и Кизлярского районов, которые лично вникают во все процессы частичной мобилизации на своих территориях и контролируют его соответствие указу Президента России.

Комментируя прошедшие в столице региона народные волнения, Сергей Меликов подчеркнул: «Акции в Махачкале были подготовленными и управлялись в том числе из-за рубежа». По мнению руководителя региона, тревогами людей пытались воспользоваться силы, подобные тем, которые привели к дестабилизации обстановки в Дагестане в 90-х годах. «Есть те, кто забыл о взрывах на вокзалах и в метрополитенах, жилых домов в Каспийске, Буйнакске. Сегодня власть и общество должны принять меры, чтобы это не повторилось».

По мнению Сергея Меликова, в сегодняшней ситуации единым фронтом должны выступать органы власти, общественники и информационные ресурсы, однако некоторые из них, добавил глава региона, открыто призывают к участию в противоправных действиях.

Докладывая о ходе проведения частичной мобилизации в Дагестане, вице-премьер республики Рамазан Джафаров отметил, что задание по призыву распределено по военным комиссариатам республики с учетом имеющихся ресурсов и военно-учетных специальностей.

«Анализ призыва показывает, что не во всех муниципалитетах одинаково ответственно относятся к исполнению указов Президента РФ и Главы РД. Причинами этого в том числе является отсутствие должного взаимодействия глав муниципалитетов и военкоматов, а также недостаточная разъяснительная работа с населением», – сказал Рамазан Джафаров.

Вместе с тем сегодня дагестанцы, по словам вице-премьера, активно пользуются инструментами, созданными для информирования граждан по теме частичной мобилизации.

Напомним, служба 122 развернута во всех регионах страны. Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы публикуются на правительственном портале «Объясняем.рф».

Кроме того, Минцифры Дагестана запустило чат-бот в Telegram о частичной мобилизации, которым можно пользоваться круглосуточно и с любого устройства: смартфона, ноутбука или компьютера. Для этого необходимо перейти по ссылке.

«В ходе проведения частичной мобилизации проблем, связанных с медицинским и транспортным обеспечением призванных граждан, нет. В настоящее время призываются только лица по повесткам, которые, согласно указу, подлежат мобилизации», – заявил также Джафаров.

Руководитель Администрации Главы и Правительства Дагестана Алексей Гасанов проинформировал о ситуации в регионе во время проведения частичной мобилизации, референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России.

По его словам, в республике проводится работа по оказанию содействия участковым комиссиям референдумов, в частности созданы три зоны: центральная, южная и северная. «В Южной зоне, г. Дербент, и в Северной, г. Хасавюрт, явка на голосование составила 100 процентов. Нарушений общественного порядка в ходе голосования не зафиксировано. В центральной зоне, г. Махачкала, голосование еще предстоит», – пояснил докладчик.

Говоря о частичной мобилизации на территории Дагестана, Алексей Гасанов сообщил, что с самого начала военными комиссариатами проводится работа по оповещению граждан. Однако нехватка исчерпывающей детальной информации о частичной мобилизации у населения в первые дни, недоработки отдельных военкоматов на местах, а также многочисленные фейковые публикации в социальных сетях породили множество слухов и способствовали недовольству граждан в ряде муниципальных образований.

«Распространение в мессенджерах фейковых списков мобилизованных, в том числе умерших и инвалидов, которым планируется вручить призывные уведомления, послужило причиной попытки перекрытия федеральной трассы в селении Бабаюрт», – пояснил Алексей Гасанов.

В связи с недопониманием разницы между мобилизацией и осенним сбором на срочную военную службу 25 сентября в с. Эндирей Хасавюртовского района прошел стихийный сход жителей трёх сёл. Напряжение было обусловлено ещё и тем, что повестки получили отдельные граждане, неподлежащие частичной мобилизации. Была проведена разъяснительная работа с населением, а также оперативное совещание с участием депутата Госдумы РФ Бийсултана Хамзаева и заместителя Председателя Правительства РД Муслима Телякавова.

Алексей Гасанов обратил внимание, что в ряде Telegram-каналов целенаправленно распространялись призывы к митингу, что и привело к прошедшим несанкционированным акциям в Махачкале.

«Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что несанкционированный митинг был организован и спланирован заранее, возможно, и с привлечением сил из-за пределов республики, о чём свидетельствует тот факт, что большая часть участников акции не имеет никакого отношения к призыву», – заявил он.

Сергей Меликов со своей стороны подчеркнул, что сегодня объем поставок вооружения на Украину превышает военные бюджеты отдельных европейских государств.

«Ситуация требует от нас решительности. Сегодня на Украину западные страны поставляют вооружения больше, чем выделяют на обеспечение обороноспособности собственной страны», – так глава Дагестана обосновал необходимость привлечения дополнительных сил и средств для успешного завершения спецоперации на Украине.

Однако глава региона заметил, что сегодня некоторые из тех, кто громче всех говорил о патриотизме и готовности защищать Родину, пытаются избежать призыва.

«Они хотят, чтобы всё опять легло на простых трудяг, работяг, чьи семьи действительно являются настоящей опорой России, её надежной защитой. И я не сомневаюсь, что они и отстоят Родину», – сказал глава региона, подчеркнув, что те, кто не подлежит призыву, должны быть от него освобождены, а те, кто попадает в указанные президентом категории, обязаны исполнить свой долг.

Он также отметил большое количество добровольцев, которые являются в военкоматы, не дождавшись повесток.

«Сегодня каждый руководитель должен быть на рабочем месте, если понадобится, круглосуточно и выполнять свой долг перед населением и Родиной», – обратился Сергей Меликов к главам муниципалитетов.

Одновременно с этим руководитель субъекта поручил впредь все мобилизационные тренировки проводить исключительно совместно с муниципальными образованиями. Региональному ЦУРу было поручено активно подключиться к обеспечению информационного сопровождения процесса частичной мобилизации и разъяснительной работы с населением.

«Только так мы сможем правильно подобрать тех, кто действительно готов защищать Родину», – заявил Меликов