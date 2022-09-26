ЗАМАНА - В Дагестан приехали дети из ДНР для прохождения медицинской реабилитации в санаториях региона

В Дагестан приехали дети из ДНР для прохождения медицинской реабилитации в санаториях региона

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26 сентября, 2022. Понедельник 09:50
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Дети с ограниченными возможностями здоровья из ДНР вместе со своими матерями прибыли в Дагестан для прохождения курса восстановления здоровья. Напомним, в июле этого года на встрече женских сообществ России и Донбасса в Ростове-на-Дону – в комитет обратились волонтеры фонда «Добрые сердца» — с просьбой помочь организовать выезд и оказание медицинских услуг.

В Дагестан приехали дети из ДНР для прохождения медицинской реабилитации в санаториях региона

На запрос откликнулась участница Женского Движения партии «Единая Россия», Председатель профсоюза работников здравоохранения Дагестана Зумруд Бучаева. 23 сентября Зумруд Бучаева вместе с заместителем министра здравоохранения Дагестана Раисой Шахсиновой и директором реабилитационного центра «Надежда» Дианой Хайдаковой встретили детей на вокзале Махачкалы и вместе с ними они направились уже в реабилитационной центр. «На встрече женского движения партии «Единой России» в Ростове к нам обратились женщины из ДНР и ЛНР с просьбой о помочь с реабилитацией детей. Сегодня из Луганской и Донецкой республик к нам прибыли 10 особенных детей. Их здоровье подорвано – в том числе условиями военной жизни, которая продолжается на Донбассе больше восьми лет. Республика Дагестан не впервые помогает таким детям набраться сил и восстановиться. Мы разместим наших гостей в лучших санаториях, предоставим все необходимое для обследования их здоровья и реабилитации», — рассказала Зумруд Бучаева.

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