В Дагестане в 2023 году построят автодорогу к горнолыжному курорту "Чиндирчеро"

Строительство автомобильной дороги, ведущей к единственному в Дагестане горнолыжному курорту "Чиндирчеро", планируют завершить в 2023 году. Об этом сообщил в среду во время прямого эфира, организованного ЦУР региона, глава Акушинского района республики Махач Абдулкеримов.

"У нас идет большой объем работы, это около 13,5 км <…> в сторону горнолыжного курорта Чиндирчеро <…>. Хорошая будет дорога с новыми мостами. Этот проект подготовили 17 лет назад, но он не был реализован. В позапрошлом году мы обратились в Минтранс, нас поддержали <…>, и в следующем году эта дорога будет завершена",- сказал Абдулкеримов.

По его словам, в районе также ведется строительство ещё восьми автодорог по программе Минтранса региона и при поддержке дорожного фонда республики.

Горнолыжный комплекс "Чиндирчеро" в Акушинском районе Дагестана, открывшийся в 2021 году после обновления, за время прошлогодних новогодних каникул посетили более 10 тыс. отдыхающих. На горнолыжной базе был установлен новый бугельный подъемник на 700 метров, приобретено дополнительно более 200 пар новых лыж и тюбингов, выделены трассы с подъемником для катания на надувных кругах - тюбингах. Общая длина всех трасс - около 10 км. На средства инвестора на территории курорта были построены три гостиницы на 120 мест, пункт проката и ресторан на 360 мест