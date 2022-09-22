КЭМЗ Дагестана будет сотрудничать с РЦК Ставропольского края в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда»

Сегодня, 20 сентября, на производственных площадках Кизлярского электромеханического завода стартовали мероприятия нацпроекта «Производительность труда», реализуемые в сотрудничестве с Региональным центром компетенций Ставропольского края.

Прибывших в регион экспертов приветствовал заместитель министра экономики и территориального развития РД Шамиль Аммаев.

«Министерством экономики и территориального развития РД ведётся планомерная работа по вовлечению предприятий региона в нацпроект «Производительность труда». Полномасштабно его реализация у нас в республике стартовала в марте текущего года. Однако, надо отметить, что КЭМЗ участвует в мероприятиях нацпроекта с 2020 года и во многом уже преуспел. Сотрудники завода участвуют в программе профессиональной переподготовки управленческих кадров «Лидеры производительности» и соревнуются в практике наставничества. Не просто соревнуются, а побеждают», - подчеркнул замминистра.

Шамиль Аммаев напомнил собравшимся о победе Склярова Валерия Константиновича в региональном этапе Всероссийского конкурса лучших практик наставничества среди предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда», лично поздравил токаря с достигнутым успехом и вручил диплом Министерства экономики и территориального развития РД.

В рамках сотрудничества с РЦК Ставропольского края на заводе будут внедряться новые технологии, в том числе принципы бережливого производства. Ожидаемые результаты – повышение производительности труда, сокращение незавершенного производства и уменьшение потерь, совершенствование производства и повышение востребованности продукции. Для этого эксперты будут определять узкие места, влияющие на производительность линии, выявлять основные проблемы и устанавливать целевые показатели по повышению эффективности.

Все запланированные мероприятия будут реализованы до конца текущего года. Финансирование их осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Напомним, предприятия для участия в нацпроекте «Производительность труда» отбираются очной оценкой экспертов Федерального центра компетенций в соответствии с установленными критериями.

Для участников нацпроекта предусмотрены особые меры поддержки, такие как программа льготного заемного финансирования от Фонда развития промышленности (под 1% годовых от 50 до 300 млн рублей со сроком займа до 5 лет) и программа финансовой поддержки Российского фонда прямых инвестиций.

Кизлярский электромеханический завод - один из трёх предприятий Дагестана, участвующих в нацпроекте. На предприятии трудятся более 2000 работников. А изготавливаемая продукция поставляется в Китай, Индию, Малайзию, Индонезию, Алжир, Венесуэлу и другие государства. Прежде всего, это энергосберегающие и бактерицидные лампы, отопительные котлы и электроводонагреватели, комплектующие для автомобильной промышленности, быстровозводимые мостовые конструкции и мн. др.