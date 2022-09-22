Дагестан и Республика Беларусь планируют расширять сотрудничество

С Республикой Беларусь Дагестан связывает многолетнее сотрудничество как в торгово-экономической, так и культурно-гуманитарной сферах. Оно основано на принципах взаимного уважения, поддержки и учёта интересов друг друга, отметил глава Дагестана.

По его словам, благодаря активному взаимодействию в прошлом году двусторонний товарооборот увеличился. Этот рост продолжился и в первом полугодии 2022 года.

«С учетом того, что Республика Беларусь производит практически всю технику, необходимую для нашего региона, в текущем году приоритетным направлением сотрудничества для нашего региона является установление устойчивых кооперационных связей с флагманом белорусского машиностроительного комплекса – Минским тракторным заводом. Вместе с тем мы прорабатываем совместно с бизнес-сообществом Дагестана возможные закупки сырьевой номенклатуры для нужд других промышленных производств», – сообщил Сергей Меликов.

В том числе речь идет о таких сферах, как дорожное строительство, развитие системы обращения с ТКО, обувной и легкой промышленности.

«Чем чаще мы встречаемся, тем больше перспективных коммуникаций мы можем находить и в последующем их реализовывать», – подчеркнул глава Дагестана.

Дмитрий Матусевич со своей стороны, заметив, что Республика Беларусь – экспортоориентированная страна, обозначил главные направления взаимодействия: это организация ремонта и, возможно, производства техники, автомобилестроение, дорожное строительство в рамках импорта услуг, расширение поставок сельхозпродукции.

«Все те соглашения, которые анонсированы и подписаны, – они реальны и, я уверен, будут своевременно выполнены. Мы все в этом заинтересованы. Для развития инфраструктуры в республике мы готовы подставить свое плечо», – обратился к главе Дагестана представитель Республики Беларусь, выразив также надежду на дальнейшее развитие и культурных связей. Дмитрий Матусевич предложил с целью расширения турпотока в Дагестан проработать вопрос организации прямого авиасообщения.

«У нас действительно сегодня активно развивается дорожная сеть, но мы должны развивать и придорожную инфраструктуру, учитывая, что федеральные трассы, проходящие через республику, становятся трассами международного значения. Мы сегодня – самый южный субъект Российской Федерации, и являемся звеном транспортно-логистической цепочки «Север-Юг». В плане развития этого коридора есть два больших проекта, которые мы будем реализовывать в ближайшее время, – это строительство объездных трасс вокруг городов Дербент и Хасавюрт, а в последующем и Махачкалы. И не рассматривать вас в качестве партнеров в этом направлении было бы неправильно», – заявил Сергей Меликов.

Глава региона, касаясь темы реконструкции аэропорта Махачкалы и организации рейсов «Минск-Махачкала», сказал:

«Это технический вопрос, который мы через определенное время преодолеем. Намерения с обеих сторон есть, поддержка тоже. Кроме того, мы сейчас отрабатываем проект по строительству новой взлетно-посадочной полосы».

В плане импортозамещения, продолжил глава Дагестана, продукция промышленных предприятий республики также может быть интересна белорусской стороне.

«Начиная от производства обуви и заканчивая выпуском малогабаритных самолетов, у нас есть взаимный интерес. Нельзя не сказать и о нашем агропромышленном комплексе. Производство баранины, например, уже вышло на международные рынки. Нам надо обсудить механизмы обмена делегациями по всем направлениям. Кроме того, мы рассчитываем на вас в качестве поставщиков сельхозтехники и готовы предоставить площади для создания на территории республики предприятий по ее сборке. Все меры поддержки будут предоставлены и гарантировано исполняться», – заверил Сергей Меликов коллег из Беларуси.