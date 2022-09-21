В первый день форума в рамках торжественной части в селе Салта Гунибского района состоялось возложение венков и цветов к мемориалам и памятнику великого хирурга Николая Пирогова, который участвовал в одном из самых долгих и кровопролитных событий Кавказской войны. Участники почтили память павших минутой молчания, а после отметили, что здесь Николай Иванович Пирогов впервые в истории медицины на Салтинском сражении начал оперировать раненых при помощи наркоза в полевых условиях.

Делегацию ведущих российских и зарубежных травматологов и ортопедов возглавлял один из инициаторов и организаторов форума в Дагестане, врач-травматолог-ортопед высшей категории, доцент кафедры травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов, общественный деятель Магомед Абдулхабиров.

В торжественной части на открытии форума был зачитан приветственный адрес от Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова. В частности, премьер-министр республики отметил, что Пироговский форум травматологов и ортопедов входит в число наиболее значимых и востребованных научно-практических площадок, которая объединяет фундаментальных ученых и врачей-экспертов самого высокого класса для обсуждения и решения актуальных вопросов современной медицины и здравоохранения.

«В республике высоко ценят вклад Николая Ивановича в развитие хирургии, хорошо помнят его теплое отношение к горцам во время событий Кавказской войны. В ауле Салта и в городе Махачкале в его честь установлены памятники-обелиски, а в одном из местных музеев – отдельный стенд. Кавказ стал для хирурга не только полем битвы за жизнь солдат, но и местом, обогатившим его опыт.

Уверен, что и сегодня в ходе вашей совместной работы пройдет обмен опытом, будут найдены новые решения, затронуты особенности лечения травматологических пациентов, в том числе при политравме и сочетанных повреждениях, а также последующей реабилитации больных. Желаю вам плодотворной работы, новых успехов и достижений!», - обратился к участникам форума в своем приветственном адресе, Абдулмулсим Абдулмуслимов.

Далее научная программа Форума продолжила свою работу в г. Махачкала на территории корпуса научно-образовательного инновационного центра Дагестанского государственного медицинского университета.

В пленарной части форума состоялись конференции по общей травматологии и ортопедии, политравме. Отдельно были затронуты особенности лечения повреждений в зонах конфликтов и чрезвычайных ситуациях. Вновь в рамках Форума обсудили достижения комплементарной медицины и реабилитации в травматологии и ортопедии.

Программой мероприятий также организован симпозиум по протезированию, ортезированию, ортопедической реабилитации и вопросам медико-социальной экспертизы, а также организована тематическая выставка медицинских и фармацевтических компаний, представляющих последние достижения в травматологии-ортопедии.

Форум завершился вручением наград и показом культурной программы.