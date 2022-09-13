На площадке РИА «Дагестан» прошла пресс-конференция с министром культуры Дагестана Заремой Бутаевой
- Автор Шахри
- 13 сентября, 2022. Вторник 19:29
на площадке РИА «Дагестан» прошла пресс-конференция с министром культуры Дагестана Заремой Бутаевой.
Зарема Бутаева рассказала о запоминающихся проектах, мероприятиях текущего года, «Пушкинской карте» и развитии в сфере культуры.
В рамках пресс-конференции министр культуры РД подробно рассказала о внедрении нацпроекта «Культура» и подготовке к празднованию юбилея Расула Гамзатова в следующем году.
«Мероприятия пройдут в Махачкале, Государственном Кремлевском дворце, Санкт-Петербурге, в субъектах России, Белоруссии, Азербайджане», – отметила Зарема Бутаева.
Министр сообщила, что на федеральную субсидию готовится премьера «Последняя цена» по произведению Расула Гамзатова в Лакском театре.
На пресс-конференции также обсудили вопрос восстановления старых библиотек и домов культуры.
«У нас 957 домов культуры, 970 библиотек. Половина домов культуры находится в неудовлетворительном состоянии. Однако около 60 домов культуры нам удалось привести в порядок за счет национального проекта “Культура”. Помимо этого, внедряется новый формат работы библиотек – модельные библиотеки нового поколения, где полностью обновляется материально-техническая база», – добавила Зарема Бутаева.
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