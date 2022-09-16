Концерт состоялся на Летней площадке Дагестанской государственной филармонии имени Татама Мурадова.
Мероприятие также посетили вице-спикер Народного Собрания Камил Давдиев, депутаты НС, жители и гости столицы.
C концертными номерами выступили артисты Государственного театра оперы и балета, Государственного оркестра народных инструментов, Театра поэзии, республиканские фольклорные коллективы Республиканского дома народного творчества и Республиканского фольклорно-хореографического центра учащихся «Ватан».